У Маріуполі гостра проблема з водою: люди набирають з калюж – радник мера

У Маріуполі загострюється проблема з водопостачанням – люди змушені набирати воду з калюж після поривів.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Маріуполь. Проблема з питною водою набирає обертів. Настільки, що її просто немає, особливо там, де окупанти прозвітували про відновлення водопостачання. Люди змушені буквально набирати технічну воду з калюж від поривів та використовувати її для життя".

Деталі: Він опублікував відео, як маріупольці набирають воду з калюжі.

У Маріуполі проблема з водопостачанням. Люди набирають воду з калюж - радник мера pic.twitter.com/aCOvC8jkdk — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 18, 2022

Також радник мера розповів, що окупанти вкрали обладнання фонтану в Театральному сквері.

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