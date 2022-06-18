У Маріуполі гостра проблема з водою: люди набирають з калюж – радник мера
Субота, 18 червня 2022, 11:47
У Маріуполі загострюється проблема з водопостачанням – люди змушені набирати воду з калюж після поривів.
Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram
Пряма мова Андрющенка: "Маріуполь. Проблема з питною водою набирає обертів. Настільки, що її просто немає, особливо там, де окупанти прозвітували про відновлення водопостачання. Люди змушені буквально набирати технічну воду з калюж від поривів та використовувати її для життя".
Деталі: Він опублікував відео, як маріупольці набирають воду з калюжі.
У Маріуполі проблема з водопостачанням. Люди набирають воду з калюж - радник мера pic.twitter.com/aCOvC8jkdk— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 18, 2022
Також радник мера розповів, що окупанти вкрали обладнання фонтану в Театральному сквері.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Вони продовжували тримати оборону і просили світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – хоча б про евакуацію поранених бійців.
- 17 травня у Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. 16 травня почалася евакуація важкопоранених бійців на окуповану територію.
- 20 травня Міноборони РФ заявило, що всіх бійців з "Азовсталі" виведено, і що з 16 травня з бункерів вийшло 2 439 осіб, яких росіяни вважають військовополоненими.
- Наразі Маріуполь окупований. Росіяни перейменували площу Свободи у місті на площу Леніна.
- Вулицями зруйнованого міста їздять автомобілі з гучномовцями, які транслюють російську пропаганду.
- За даними міської ради Маріуполя, до кінця 2022 року 10 тисяч маріупольців можуть загинути від інфекційних захворювань.
- Окупанти депортували 50 тисяч маріупольців.