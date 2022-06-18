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У Маріуполі гостра проблема з водою: люди набирають з калюж – радник мера

Ірина БалачукСубота, 18 червня 2022, 11:47
Скриншот з відео

У Маріуполі загострюється проблема з водопостачанням – люди змушені набирати воду з калюж після поривів.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Маріуполь. Проблема з питною водою набирає обертів. Настільки, що  її просто немає, особливо там, де окупанти прозвітували про відновлення водопостачання. Люди змушені буквально набирати технічну воду з калюж від поривів та використовувати її для життя".

Деталі: Він опублікував відео, як маріупольці набирають воду з калюжі.

Також радник мера розповів, що окупанти вкрали обладнання фонтану в Театральному сквері.  

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Вони продовжували тримати оборону і просили світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – хоча б про евакуацію поранених бійців.
  • 17 травня у Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. 16 травня почалася евакуація важкопоранених бійців на окуповану територію.  
  • 20 травня Міноборони РФ заявило, що всіх бійців з "Азовсталі" виведено, і що з 16 травня з бункерів вийшло 2 439 осіб, яких росіяни вважають військовополоненими.
  • Наразі Маріуполь окупований. Росіяни перейменували площу Свободи у місті на площу Леніна.
  • Вулицями зруйнованого міста їздять автомобілі з гучномовцями, які транслюють російську пропаганду.
  • За даними міської ради Маріуполя, до кінця 2022 року 10 тисяч маріупольців можуть загинути від інфекційних захворювань.
  • Окупанти депортували 50 тисяч маріупольців.

Теми: Маріупольвійнаокупаціявода
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