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Оккупанты проводят "перепись населения" в Мариуполе, собирая отпечатки пальцев

Денис КарловскийЧетверг, 23 июня 2022, 21:16
фото: getty images

Российские оккупанты проводят так называемую "перепись населения" в захваченном Мариуполе, требуя сдать отпечатки пальцев.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Дословно: "В оккупированном Мариуполе проводится так называемая "перепись населения". Во время процедуры у людей требуют документы, удостоверяющие личность, а также прохождение процедуры дактилоскопии (фиксация отпечатков пальцев). В настоящее время местным жителям запрещено покидать город".

Детали: На улицах города работают съемочные группы российских пропагандистских телеканалов, которые создают материалы об "налаживании жизни" в Мариуполе.

По данным украинской разведки, под оккупацией цены на продукты питания продолжают расти. Цена полуторалитровой бутылки питьевой воды составляет около 100 грн, килограмма свинины – 600 гривен.

Кроме того, ГУР МО сообщает, что в городе работают так называемые "погребальные группы" оккупантов, которые за 10 тысяч гривен предлагают услуги по захоронению.

Предыстория:

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  • Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе царит полная антисанитария, потому что мусор не вывозят неделями.
  • Советник мэра Петр Андрющенко сообщал, что российских военных вывозят из Мариуполя на передовую в Запорожской области и на Донбассе.
  • По данным Мариупольского городского совета, из-за большого количества трупов, антисанитария и проблемы с канализацией в Мариуполе может быть вспышка холеры.
  • Кроме того, по словам Бойченко, из-за нехватки питьевой воды люди в Мариуполе находятся на грани смерти от обезвоживания. Андрющенко утверждает, что люди набирают воду из луж под открытым небом.

Темы: МариупольоккупацияРосcияДонбасс
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