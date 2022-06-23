Оккупанты проводят "перепись населения" в Мариуполе, собирая отпечатки пальцев
Российские оккупанты проводят так называемую "перепись населения" в захваченном Мариуполе, требуя сдать отпечатки пальцев.
Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Дословно: "В оккупированном Мариуполе проводится так называемая "перепись населения". Во время процедуры у людей требуют документы, удостоверяющие личность, а также прохождение процедуры дактилоскопии (фиксация отпечатков пальцев). В настоящее время местным жителям запрещено покидать город".
Детали: На улицах города работают съемочные группы российских пропагандистских телеканалов, которые создают материалы об "налаживании жизни" в Мариуполе.
По данным украинской разведки, под оккупацией цены на продукты питания продолжают расти. Цена полуторалитровой бутылки питьевой воды составляет около 100 грн, килограмма свинины – 600 гривен.
Кроме того, ГУР МО сообщает, что в городе работают так называемые "погребальные группы" оккупантов, которые за 10 тысяч гривен предлагают услуги по захоронению.
Предыстория:
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе царит полная антисанитария, потому что мусор не вывозят неделями.
- Советник мэра Петр Андрющенко сообщал, что российских военных вывозят из Мариуполя на передовую в Запорожской области и на Донбассе.
- По данным Мариупольского городского совета, из-за большого количества трупов, антисанитария и проблемы с канализацией в Мариуполе может быть вспышка холеры.
- Кроме того, по словам Бойченко, из-за нехватки питьевой воды люди в Мариуполе находятся на грани смерти от обезвоживания. Андрющенко утверждает, что люди набирают воду из луж под открытым небом.