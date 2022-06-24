Зеленский может уволить Баканова с должности главы СБУ – Politico

Президент Украины Владимир Зеленский намереня уволить с должности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова из-за ряда неудачных операций и потерь в Херсоне.

Источник: Politico со ссылкой на источники

Детали: По данным издания, из-за неудач и потерь в Херсоне Баканов попал в немилость Зеленского.

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Ссылаясь на слова четырех чиновников, приближенных к президенту, и западного дипломата, консультировавшего Киев по поводу реформ, Politico пишет, что Зеленский стремится "заменить Баканова кем-то более подходящим".

Баканов попал под шквал критики приближенных к Зеленскому людей после вторжения России в Украину 24 февраля, поскольку глава СБУ не смог должным образом справиться с новыми вызовами.

Справка:

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Баканов был руководителем штаба Зеленского и ответственным за взаимодействие с Верховной Радой.

Он был членом команды Зеленского, которую он представил 19 апреля 2019 года.

Баканов является закулисной частью "95 квартала".

До выборов он работал главным юристом "Квартала" и параллельно с 2017 года возглавил партию "Слуга народа".

С Зеленским Баканов дружит с детства.

"Мы с ним выросли в одном подъезде. Это моя команда", - рассказывал кандидат в президенты в интервью "Украинской правде" о руководителе своего штаба.