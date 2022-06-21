Пілот-"вагнерівець" розповів СБУ, як скидав бомби, і скільки за це платить РФ
За даними СБУ, російський пілот-найманець із ПВК "Вагнер" встиг повоювати в Україні три дні, після чого був збитий українськими захисниками з ПЗРК "Ігла"
Джерело: Служба безпеки України
Деталі: Повідомляється, що перший бойовий виліт окупант майор Андрій Федорчуков здійснив 14 червня, а 17-го опинився в полоні.
Тепер він розповідає СБУ про те, як скидав бомби на Україну. При цьому, намагається виправдовуватись і каже, що йшлося лише про "завдання ударів по опорних пунктах, скупчення сили і живої сили противника".
Загалом пілот робив по 1-2 бойових вильоти в день.
Зізнається, що крім нього на російських винищувачах вартістю понад 10 млн. доларів США літають також і інші найманці, а не кадрові льотчики зс РФ.
Найманці отримують за роботу ставку від 200 тис. рублів на місяць і додаткові бонуси за кількість та "результативність" вильотів.
Що передувало: 18 червня 72 ОМБр ім.Чорних Запорожців повідомила, що з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" було збито російський літак Су-25.
Пілот підбитого російського штурмового літака Су-25 катапультувався і потрапив у полон. Під час допиту виявилося, що він працює найманцем ПВК "Вагнер".