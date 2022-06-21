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Пілот-"вагнерівець" розповів СБУ, як скидав бомби, і скільки за це платить РФ

Валентина РоманенкоВівторок, 21 червня 2022, 12:39

За даними СБУ, російський пілот-найманець із ПВК "Вагнер" встиг повоювати в Україні три дні, після чого був збитий українськими захисниками з ПЗРК "Ігла"

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: Повідомляється, що перший бойовий виліт окупант майор Андрій Федорчуков здійснив 14 червня, а 17-го опинився в полоні.

Тепер він розповідає СБУ про те, як скидав бомби на Україну. При цьому, намагається виправдовуватись і каже, що йшлося лише про "завдання ударів по опорних пунктах, скупчення сили і живої сили противника".

Загалом пілот робив по 1-2 бойових вильоти в день.

Зізнається, що крім нього на російських винищувачах вартістю понад 10 млн. доларів США літають також і інші найманці, а не кадрові льотчики зс РФ.

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Найманці отримують за роботу ставку від 200 тис. рублів на місяць і додаткові бонуси за кількість та "результативність" вильотів.

Що передувало: 18 червня 72 ОМБр ім.Чорних Запорожців повідомила, що з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла"  було збито російський літак Су-25.

Пілот підбитого російського штурмового літака Су-25 катапультувався і потрапив у полон. Під час допиту виявилося, що він працює найманцем ПВК "Вагнер".

Теми: СБУвійна
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