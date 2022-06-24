Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Луганщина: ворог захопив Миколаївку, в Сєвєродонецьку тривають бої – Гайдай

Ірина БалачукП'ятниця, 24 червня 2022, 08:13
ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ 

Українські захисники зупинили наступ росіян в районі Борівського у Луганській області та відбили наступ на Лисичанськ, водночас окупати змогли захопити Миколаївку, бої у Сєвєродонецьку тривають.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Наступ ворога в районі Борівського успішно зупинений. Крім того, наші воїни відбили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська, завдали втрат та змусили відступити.

Втім, силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу росіянам вдалося оволодіти Миколаївкою.

23 червня та зранку 24 червня окупанти вели наступ у районі Мирної Долини, де тривають бойові дії". 

 
Фото з Telegram гайдая 

Деталі: За словами Гайдая, росіяни просуваються в бік Лисичанська зі сторони Золотого та Тошківки. Зі Старобільська в напрямку Лисичанська виїхали шість установок для запуску ракет "Точка-У".

Голова ОВА додав, що в Лисичанську знайшли тіла двох загиблих, одного пораненого чоловіка госпіталізували до Чернівців. 

 
Фото з Telegram гайдая 

Окупанти завдали авіаційних ударів по Лисичанську та Борівському. Крім того, зі всіх наявних видів озброєння російська армія гатила по Сєвєродонецьку, Білій Горі, Вовчоярівці, Синецькому та Павлограді. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото з Telegram гайдая 

У Сєвєрдонецьку окупанти пошкодили територію заводу "Азот" та цегляного заводу, також обстріляли три розбиті декілька тижнів тому мости. Загалом, за словами Гайдая, інфраструктура Сєвєродонецька вщент знищена, пошкоджені або зруйновані 90 % будинків. 

 
Фото з Telegram гайдая 

У Лисичанську зруйновано багато будинків та приміщення житлово-комунального господарства, також є руйнування у навколишніх селах.

Теми: Луганська областьСєвєродонецьквійна
Головне сьогодні

відео, фотоУ Тбілісі відбувся антиурядовий мітинг, до учасників звернулись Зеленський та Арахамія

відеоУкраїнці за 3 дні скинули Притулі гроші на 4 "Байрактари" для ЗСУ

Верховний суд США скасував рішення 50-річної давності, яке давало право на аборти

Блінкен: Росія вже програла війну

У Держдумі РФ пригрозили, що у разі Третьої світової Лондон будуть бомбити першим

ЗСУ відтіснили ворога на Херсонщині й відбили штурм біля Лисичанська – зведення Генштабу

Усі новини...
Луганська область
Гайдай: Захисники отримали наказ відходити на нові позиції у Сєвєродонецьку
Українські захисники можуть відійти у Сєвєродонецьку – ОВА
Гайдай: Траса Лисичанськ – Бахмут непроїзна
Останні новини
23:28
У Білорусі засудили редактора "Вікіпедії" через правки до статті про війну РФ в Україні
23:15
Зеленський про "підкорення Евересту" ЄС: Ми подолали 7 тисяч метрів
22:46
Економічні новини 24 червня: Україна отримає 9 мільярдів євро від ЄС, Укрпошта за крок від купівлі банку
22:43
Канада дозволила конфіскувати російські активи та передавати їх на відбудову України
22:42
"Межигір’я" офіційно стане парком-пам’яткою
22:35
Кілька тисяч дельфінів загинули в Чорному морі через російську агресію – біолог
22:30
Україна і Франція спільно розслідуватимуть воєнні злочини РФ
22:29
"Нам потрібні гарантії безпеки з обох сторін": координатор "Лікарів без кордонів" про роботу в Україні
22:29
Повітряну тривогу оголошено майже в усіх областях України
22:00
Україна має розвивати постійні маршрути для експорту, альтернативні морю – міністр
Усі новини...