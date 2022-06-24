Луганщина: ворог захопив Миколаївку, в Сєвєродонецьку тривають бої – Гайдай

Українські захисники зупинили наступ росіян в районі Борівського у Луганській області та відбили наступ на Лисичанськ, водночас окупати змогли захопити Миколаївку, бої у Сєвєродонецьку тривають.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Наступ ворога в районі Борівського успішно зупинений. Крім того, наші воїни відбили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська, завдали втрат та змусили відступити.



Втім, силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу росіянам вдалося оволодіти Миколаївкою.

23 червня та зранку 24 червня окупанти вели наступ у районі Мирної Долини, де тривають бойові дії".

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Деталі: За словами Гайдая, росіяни просуваються в бік Лисичанська зі сторони Золотого та Тошківки. Зі Старобільська в напрямку Лисичанська виїхали шість установок для запуску ракет "Точка-У".

Голова ОВА додав, що в Лисичанську знайшли тіла двох загиблих, одного пораненого чоловіка госпіталізували до Чернівців.

Фото з Telegram гайдая

Окупанти завдали авіаційних ударів по Лисичанську та Борівському. Крім того, зі всіх наявних видів озброєння російська армія гатила по Сєвєродонецьку, Білій Горі, Вовчоярівці, Синецькому та Павлограді.

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У Сєвєрдонецьку окупанти пошкодили територію заводу "Азот" та цегляного заводу, також обстріляли три розбиті декілька тижнів тому мости. Загалом, за словами Гайдая, інфраструктура Сєвєродонецька вщент знищена, пошкоджені або зруйновані 90 % будинків.

Фото з Telegram гайдая

У Лисичанську зруйновано багато будинків та приміщення житлово-комунального господарства, також є руйнування у навколишніх селах.