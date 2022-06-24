Луганщина: враг захватил Николаевку, в Северодонецке продолжаются бои – Гайдай

Украинские защитники остановили наступление россиян в районе Боровского в Луганской области и отразили наступление на Лисичанск, в то же время окупать смогли захватить Николаевку, бои в Северодонецке продолжаются.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Наступление врага в районе Боровского успешно остановлено. Кроме того, наши воины отразили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли потери и заставили отступить.

Впрочем, силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса россиянам удалось захватить Николаевку.

23 июня и утром 24 июня оккупанты вели наступление в районе Мирной Долины, где продолжаются боевые действия".

Фото Из Telegram гайдая

Детали: По словам Гайдая, россияне продвигаются в сторону Лисичанска со стороны Золотого и Тошковки. Из Старобельска в направлении Лисичанска выехали шесть установок для запуска ракет "Точка-У".

Глава ОВА добавил, что в Лисичанске нашли тела двух погибших, одного раненого мужчину госпитализировали в Черновцы.

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Фото Из Telegram гайдая

Оккупанты нанесли авиационные удары по Лисичанску и Боровскому. Кроме того, из всех имеющихся видов вооружения российская армия била по Северодонецку, Белой Горе, Волчеяровке, Синецкому и Павлограду.

Фото Из Telegram гайдая

В Северонецке оккупанты повредили территорию завода "Азот" и кирпичного завода, также обстреляли три разбитых несколько недель назад моста. В общем, по словам Гайдая, инфраструктура Северодонецка полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.

Фото Из Telegram гайдая

В Лисичанске разрушены многие дома и помещения жилищно-коммунального хозяйства, также есть разрушения в окрестных селах.