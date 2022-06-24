У Херсоні підірвали колаборанта

В окупованому російськими військами Херсоні підірвали автомобіль представника проросійської так званої адміністрації області, за попередніми даними, він загинув.

Джерело: російські пропагандистські видання "РИА Новости", ТАСС, RT та джерела "Української правди", український журналіст Денис Казанський у Telegram

Деталі: Вранці 24 червня російські ЗМІ повідомили, що у Херсоні вибухнув автомобіль.

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За даними "Української правди", ця машина належала місцевому колаборанту Дмитру Савлученку, який був функціонером молодіжної організації "Нова Русь". За попередніми даними, людина, яка перебувала в машині, загинула.

Російські ЗМІ також повідомляють, що внаслідок замаху, ймовірно, загинув так званий голова управління сім'ї, молоді та спорту проросійської військово-цивільної адміністрації Савлученко.

Про загибель Савлученка повідомив і український журналіст Денис Казанський. Він також опублікував фото з місця події.

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За словами Казанського, Савлученко був членом партії обвинуваченого в держзраді Віктора Медведчука і довгі роки відкрито займався в місті антиукраїнською діяльністю.

Дмитро Савлученко Фото з telegram Дениса Казанського

Журналіст припустив, що колаборанта могли ліквідувати українські спецслужби, але зазначив, що не можна виключати і варіант кримінальних розбірок.

За даними Казанського, зараз на окупованих територіях йде "скажений розподіл награбованого добра – різні угруповання борються за вивезення краденого зерна, вигадують різні "жовті перепустки" для фермерів, мародерствують на захоплених підприємствах".

Передісторія:

22 червня росЗМІ повідомили про підрив машини колишнього керівника місцевої автостанції ставленика окупантів у Чорнобаївці в якості "голови ОВА" Юрія Турульова. Зазначалося, що Турульов отримав легкі поранення.

Того ж дня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердив, що на Херсонщині підірвали автомобіль народного депутата і колаборанта Олексія Ковальова. Про те, чи постраждав зрадник, і в якому він стані, на той момент не було відомо.