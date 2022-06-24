Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Херсоні підірвали колаборанта

Ірина БалачукП'ятниця, 24 червня 2022, 10:25
У Херсоні підірвали колаборанта
Фото з Telegram українського журналіста Дениса Казанського

В окупованому російськими військами Херсоні підірвали автомобіль представника проросійської так званої адміністрації області, за попередніми даними, він загинув.

Джерело: російські пропагандистські видання "РИА Новости", ТАСС, RT та джерела "Української правди", український журналіст Денис Казанський у Telegram

Деталі: Вранці 24 червня російські ЗМІ повідомили, що у Херсоні вибухнув автомобіль.

Реклама:

За даними "Української правди", ця машина належала місцевому колаборанту Дмитру Савлученку, який був функціонером молодіжної організації "Нова Русь". За попередніми даними, людина, яка перебувала в машині, загинула.

Російські ЗМІ також повідомляють, що внаслідок замаху, ймовірно, загинув так званий голова управління сім'ї, молоді та спорту проросійської військово-цивільної адміністрації Савлученко.

Про загибель Савлученка повідомив і український журналіст Денис Казанський. Він також опублікував фото з місця події.

ВІДЕО ДНЯ

За словами Казанського, Савлученко був членом партії обвинуваченого в держзраді Віктора Медведчука і довгі роки відкрито займався в місті антиукраїнською діяльністю. 

 
Дмитро Савлученко
Фото з telegram Дениса Казанського 

Журналіст припустив, що колаборанта могли ліквідувати українські спецслужби, але зазначив, що не можна виключати і варіант кримінальних розбірок. 

За даними Казанського, зараз на окупованих територіях йде "скажений розподіл награбованого добра – різні угруповання борються за вивезення краденого зерна, вигадують різні "жовті перепустки" для фермерів, мародерствують на захоплених підприємствах".

Передісторія:

22 червня росЗМІ повідомили про підрив машини колишнього керівника місцевої автостанції ставленика окупантів у Чорнобаївці в якості "голови ОВА" Юрія Турульова. Зазначалося, що Турульов отримав легкі поранення.  

Того ж дня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердив, що на Херсонщині підірвали автомобіль народного депутата і колаборанта Олексія Ковальова. Про те, чи постраждав зрадник, і в якому він стані, на той момент не було відомо. 

Теми: Херсонколабораціявибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Херсон
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: