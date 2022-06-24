Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Херсоні підірвали колаборанта

Ірина БалачукП'ятниця, 24 червня 2022, 10:25
Фото з Telegram українського журналіста Дениса Казанського

В окупованому російськими військами Херсоні підірвали автомобіль представника проросійської так званої адміністрації області, за попередніми даними, він загинув.

Джерело: російські пропагандистські видання "РИА Новости", ТАСС, RT та джерела "Української правди", український журналіст Денис Казанський у Telegram

Деталі: Вранці 24 червня російські ЗМІ повідомили, що у Херсоні вибухнув автомобіль.

За даними "Української правди", ця машина належала місцевому колаборанту Дмитру Савлученку, який був функціонером молодіжної організації "Нова Русь". За попередніми даними, людина, яка перебувала в машині, загинула.

Російські ЗМІ також повідомляють, що внаслідок замаху, ймовірно, загинув так званий голова управління сім'ї, молоді та спорту проросійської військово-цивільної адміністрації Савлученко.

Про загибель Савлученка повідомив і український журналіст Денис Казанський. Він також опублікував фото з місця події.

За словами Казанського, Савлученко був членом партії обвинуваченого в держзраді Віктора Медведчука і довгі роки відкрито займався в місті антиукраїнською діяльністю. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Дмитро Савлученко
Фото з telegram Дениса Казанського 

Журналіст припустив, що колаборанта могли ліквідувати українські спецслужби, але зазначив, що не можна виключати і варіант кримінальних розбірок. 

За даними Казанського, зараз на окупованих територіях йде "скажений розподіл награбованого добра – різні угруповання борються за вивезення краденого зерна, вигадують різні "жовті перепустки" для фермерів, мародерствують на захоплених підприємствах".

Передісторія:

22 червня росЗМІ повідомили про підрив машини колишнього керівника місцевої автостанції ставленика окупантів у Чорнобаївці в якості "голови ОВА" Юрія Турульова. Зазначалося, що Турульов отримав легкі поранення.  

Того ж дня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтвердив, що на Херсонщині підірвали автомобіль народного депутата і колаборанта Олексія Ковальова. Про те, чи постраждав зрадник, і в якому він стані, на той момент не було відомо. 

Теми: Херсонколабораціявибух
Головне сьогодні

відео, фотоУ Тбілісі відбувся антиурядовий мітинг, до учасників звернулись Зеленський та Арахамія

відеоУкраїнці за 3 дні скинули Притулі гроші на 4 "Байрактари" для ЗСУ

Верховний суд США скасував рішення 50-річної давності, яке давало право на аборти

Блінкен: Росія вже програла війну

У Держдумі РФ пригрозили, що у разі Третьої світової Лондон будуть бомбити першим

ЗСУ відтіснили ворога на Херсонщині й відбили штурм біля Лисичанська – зведення Генштабу

Усі новини...
Херсон
На тлі провалу паспортизації Херсона окупанти вирішили роздати документи РФ в'язням колонії
Окупанти відпустили з полону проректора Херсонського держуніверситету
Страх і ненависть в окупованому Херсоні
Останні новини
00:31
У Міноборони США схвалюють відхід ЗСУ з Сєвєродонецька
23:44
Блінкен про морську блокаду РФ: Яке Росія має право перевіряти українські кораблі?
23:28
У Білорусі засудили редактора "Вікіпедії" через правки до статті про війну РФ в Україні
23:15
Зеленський про "підкорення Евересту" ЄС: Ми подолали 7 тисяч метрів
22:46
Економічні новини 24 червня: Україна отримає 9 мільярдів євро від ЄС, Укрпошта за крок від купівлі банку
22:43
Канада дозволила конфіскувати російські активи та передавати їх на відбудову України
22:42
"Межигір’я" офіційно стане парком-пам’яткою
22:35
Кілька тисяч дельфінів загинули в Чорному морі через російську агресію – біолог
22:30
Україна і Франція спільно розслідуватимуть воєнні злочини РФ
22:29
"Нам потрібні гарантії безпеки з обох сторін": координатор "Лікарів без кордонів" про роботу в Україні
Усі новини...