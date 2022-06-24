В Херсоне подорвали коллаборанта
В оккупированном российскими войсками Херсоне подорвали автомобиль представителя пророссийской так называемой администрации области, по предварительным данным, он погиб.
Источник: российские пропагандистские издания "РИА Новости", ТАСС, RT и источники "Украинской правды", украинский журналист Денис Казанский в Telegram
Детали: Утром 24 июня российские СМИ сообщили, что в Херсоне взорвался автомобиль.
По данным "Украинской правды", эта машина принадлежала местному коллаборанту Дмитрию Савлученко, который был функционером молодежной организации "Новая Русь". По предварительным данным, человек, находившийся в машине, погиб.
Российские СМИ также сообщают, что в результате покушения, предположительно погиб так называемый глава управления семьи, молодежи и спорта пророссийской военно-гражданской администрации Савлученко.
О гибели Савлученко сообщил и украинский журналист Денис Казанский. Он также опубликовал фото с места происшествия.
По словам Казанского, Савлученко состоял в партии обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука и долгие годы открыто занимался в городе антиукраинской деятельностью.
Журналист предположил, что коллаборанта могли ликвидировать украинские спецслужбы, но отметил, что нельзя исключать и вариант криминальных разборок.
По данным Казанского, сейчас на оккупированных территориях идет "сумасшедший дележ награбленного добра – различные группировки борются за вывоз краденого зерна, выдумывают различные "желтые пропуска", чтобы обилечивать фермеров, мародерствуют на захваченных предприятиях".
Предыстория:
- 22 июня росСМИ сообщили о подрыве машины бывшего руководителя местной автостанции ставленника оккупантов в Чернобаевке в качестве "председателя ОВА" Юрия Турулева. Отмечалось, что Турулев получил легкие ранения.
- В тот же день начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил, что в Херсонской области подорвали автомобиль народного депутата и коллаборанта Алексея Ковалева. О том, пострадал ли предатель, и в каком он состоянии, на тот момент не было известно.