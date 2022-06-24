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В Херсоне подорвали коллаборанта

Ирина БалачукПятница, 24 июня 2022, 10:25
Фото с Telegram украинского журналиста Дениса Казанского

В оккупированном российскими войсками Херсоне подорвали автомобиль представителя пророссийской так называемой администрации области, по предварительным данным, он погиб.

Источник: российские пропагандистские издания "РИА Новости", ТАСС, RT и источники "Украинской правды", украинский журналист Денис Казанский в Telegram

Детали: Утром 24 июня российские СМИ сообщили, что в Херсоне взорвался автомобиль.

По данным "Украинской правды", эта машина принадлежала местному коллаборанту Дмитрию Савлученко, который был функционером молодежной организации "Новая Русь". По предварительным данным, человек, находившийся в машине, погиб.

Российские СМИ также сообщают, что в результате покушения, предположительно погиб так называемый глава управления семьи, молодежи и спорта пророссийской военно-гражданской администрации Савлученко.

О гибели Савлученко сообщил и украинский журналист Денис Казанский. Он также опубликовал фото с места происшествия.

По словам Казанского, Савлученко состоял в партии обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука и долгие годы открыто занимался в городе антиукраинской деятельностью. 

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Дмитрий Савлученко 
Фото из Telegram Дениса Казанского

Журналист предположил, что коллаборанта могли ликвидировать украинские спецслужбы, но отметил, что нельзя исключать и вариант криминальных разборок.

По данным Казанского, сейчас на оккупированных территориях идет "сумасшедший дележ награбленного добра – различные группировки борются за вывоз краденого зерна, выдумывают различные "желтые пропуска", чтобы обилечивать фермеров, мародерствуют на захваченных предприятиях".

Предыстория:

  • 22 июня росСМИ сообщили о подрыве машины бывшего руководителя местной автостанции ставленника оккупантов в Чернобаевке в качестве "председателя ОВА" Юрия Турулева. Отмечалось, что Турулев получил легкие ранения.
  • В тот же день начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил, что в Херсонской области подорвали автомобиль народного депутата и коллаборанта Алексея Ковалева. О том, пострадал ли предатель, и в каком он состоянии, на тот момент не было известно.

Темы: Херсонколлаборационизмвзрыв
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