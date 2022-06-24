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Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: "головне, аби не було проблем для РФ"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 червня 2022, 12:56
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: головне, аби не було проблем для РФ
ДМИТРО ПЄСКОВ 9 ТРАВНЯ НА КРАСНІЙ ПЛОЩІ. ФОТО: GETTY IMAGES

У Кремлі заявили, що питання надання статусу кандидатів у ЄС Україні та Молдові – це внутрішня європейська справа, "головне, щоб ці процеси не призводили до великих проблем у відносинах цих країн із Росією".

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "По-перше, це, звичайно, внутрішні європейські справи. Для нас дуже важливо, щоб усі ці процеси не приносили більше проблем нам і більше проблем у відносинах згаданих країн із нами. Цих проблем і так достатньо".

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Деталі: Спікер президента Росії, який розв'язав повномасштабну війну в центрі Європи, також зазначив: головне, мовляв, "щоб усе це не призводило до подальшого погіршення відносин Росії з ЄС, тому що вони й так уже неабияк зіпсовані".

При цьому Пєсков їдко висловився щодо самого явища - статусу кандидата в ЄС. Мовляв, Туреччина за десятки років кандидатства "нікуди не рушила". Тому "тут можливі різні нюанси", - додав прессек Путіна.

Що передувало: 23 червня Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі затвердили рішення надати Україні статус кандидата на вступ. 

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Президент Володимир Зеленський порівняв отримання Україною статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу з заручинами.

Теми: ЄСУкраїнаРосіявійна
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