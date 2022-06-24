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Кремль отреагировал на кандидатство Украины в ЕС: "главное, чтобы не было проблем для РФ"

Валентина РоманенкоПятница, 24 июня 2022, 12:56
Кремль отреагировал на кандидатство Украины в ЕС: главное, чтобы не было проблем для РФ
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ 9 МАЯ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ. ФОТО: GETTY IMAGES

В Кремле заявили, что вопросы предоставления статуса кандидатов в ЕС Украине и Молдове - это внутреннее европейское дело, "главное, чтобы эти процессы не приводили к большим проблемам в отношениях этих стран с Россией".

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Во-первых, это, конечно, внутренние европейские дела. Для нас очень важно, чтобы все эти процессы не приносили больше проблем нам и больше проблем в отношениях упомянутых стран с нами. Этих проблем и так предостаточно".

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Детали: Спикер президента России, развязавшего полномасштабную войну в центре Европы, также отметил: главное, мол, "чтобы все это не приводило к дальнейшему ухудшению отношений России с ЕС, потому что они и так уже изрядно подпорчены".

При этом Песков едко высказался относительно самого явления - статус кандидата в ЕС. Мол Турция за десятки лет кандидатства "никуда не двинулась". Поэтому, "здесь возможны разные нюансы", - добавил пресс-сек Путина.

Что предшествовало: 23 июня лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление.

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Темы: ЕСУкраинаРосcиявойна
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