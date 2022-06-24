СБУ заявила, що нардеп Деркач завербований російською розвідкою

Служба безпеки України заявляє, що викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу РФ, котра повинна була допомагати ворогу в захопленні України.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Пряма мова: "До неї, зокрема, входив народний депутат Андрій Деркач, який, за даними слідства, курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

Наразі за ініціативи СБУ стосовно народного депутата Генеральним прокурором розпочато досудове розслідування".

В СБУ кажуть, що вели оперативну розробку мережі давно, але остаточно спецслужба нейтралізувала її на початку війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колєснікова.

"Власне, він, являючись негласним співробітником ГУ ГШ рф із позивним "Ветеран", був зв’язківцем і фінансовим кур’єром між спецслужбами рф і Деркачем, - зазначає Дехтяренко.

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Вказується, що після затримання Колєсніков пішов на угоду зі звинуваченням і "дав багато цікавих свідчень".

У травні суд оголосив йому вирок за державну зраду (5 років ув'язнення -ред.).

За словами Колєснікова, Деркач був завербований у 2016 році. З ним особисто працювало вище керівництво ГРУ – начальник управління Ігор Костюков і його перший заступник Володимир Алєксєєв.

"Нардеп, зокрема, отримував кошти від ГУ ГШ РФ для створення приватних охоронних структур, які ворог планував використати для захоплення України. На реалізацію своїх планів ГРУ виділяло по 3-4 мільйони доларів США раз на кілька місяців. Як свідчать матеріали слідства, значна частина цих коштів осіла в кишенях Деркача", - каже речник СБУ.

На відео Коєсніков розповідає зокрема таке: "Під час входження військ, коли буде зрозуміло, що міста здаються, ці ЧОПи ("частные охранные предприятия") повинні були забезпечувати проходження техніки, сідати на броню з російськими прапорами, і таким чином забезпечувати мирний вхід у міста".

Також Колєсніков розповів, що ГРУ при захопленні столиці планувало використовувати дві бригади спецназу і сили спецоперацій, які мали зайти з території Білорусі. Звідти – швидко просунутися до Києва, захопити Урядовий квартал і зібрати віче у Верховній Раді, яке б проголосувало за створення нового уряду.

Що передувало: У серпні 2021 року Рада нацбезпеки і оборони запровадила персональні економічні обмежувальні санкції проти народного депутата Андрія Деркача.

Раніше проти Деркача запровадили санкції США: за його спроби вплинути на вибори президента Америки у 2020 році. За інформацією США, Деркач понад десяток років був активним російським агентом.