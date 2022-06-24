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СБУ заявила, что нардеп Деркач завербован российской разведкой

Валентина РоманенкоПятница, 24 июня 2022, 13:32

Служба безопасности Украины заявляет, что разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба РФ, которая должна была помогать врагу в захвате Украины.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Прямая речь: "В нее, в частности, входил народный депутат Андрей Деркач, который, по данным следствия, курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.

По инициативе СБУ в отношении народного депутата Генеральным прокурором начато досудебное расследование".

Детали: В СБУ говорят, что вели оперативную разработку сети давно, но окончательно спецслужба нейтрализовала ее в начале войны, задержав бывшего помощника нардепа Игоря Колесникова.

"Собственно, он, являясь негласным сотрудником ГУ ГШ России с позывным "Ветеран", был связистом и финансовым курьером между спецслужбами России и Деркачем, - отмечает Дехтяренко.

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Указывается, что после задержания Колесников пошел на соглашение со следствием и "дал много интересных показаний".

В мае суд объявил ему приговор за государственную измену (5 лет заключения –ред.).

По словам Колесникова, Деркач был завербован в 2016 году. С ним лично работало высшее руководство ГРУ – начальник управления Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев.

"Нардеп, в частности, получал средства от ГУ ГШ РФ для создания частных охранных структур, которые враг планировал использовать для захвата Украины. На реализацию своих планов ГРУ выделяло по 3-4 миллиона долларов США раз в несколько месяцев. Как свидетельствуют материалы следствия, значительная часть этих средств осела в карманах Деркача", - говорит спикер СБУ.

На видео Коесников рассказывает в частности следующее: "При входе войск, когда будет понятно, что города сдаются, эти ЧОПы ("частные охранные предприятия") должны были обеспечивать прохождение техники, садиться на броню с российскими флагами, и таким образом обеспечивать мирный вход в города".

Также Колесников рассказал, что ГРУ при захвате столицы планировало использовать две бригады спецназа и силы спецопераций, которые должны были зайти с территории Беларуси. Оттуда – быстро продвинуться в Киев, захватить Правительственный квартал и собрать вече в Верховной Раде, которое проголосовало бы за создание нового правительства.

Что предшествовало: В августе 2021 года Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные экономические ограничительные санкции против народного депутата Андрея Деркача.

Ранее против Деркача ввели санкции США: за его попытки повлиять на выборы президента Америки в 2020 году. По информации США, Деркач более десяти лет был активным российским агентом.

Темы: Деркач АндрейвойнаСБУ
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