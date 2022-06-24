У Дніпрі й Кам’янському скоротили комендантську годину

У Дніпрі й Кам’янську встановили тривалість комендантської години з 24:00 до 5:00.

Джерело: розпорядження очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка

Пряма мова Резніченка: "Скоротили комендантську годину у Дніпрі та Кам’янському. Вона діяла з 23.00 до 5.00. А вже відзавтра (25 червня – УП) на годину менше - від опівночі і до 5 ранку".

Деталі: У решті населених пунктів області комендантська година залишається з 23-ї години до 5-ї ранку.

Розпорядження голови Дніпропетровської ОВА

Що було раніше: 10 травня комендантську годину в Дніпропетровській області встановили з 23:00 до 5:00. Перед цим у квітні її скоротили з 22 до 5.