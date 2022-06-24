В Днепре и Каменском сократили комендантский час

В Днепре и Каменске установили продолжительность комендантского часа с 24:00 до 5:00.

Источник: распоряжение главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко

Прямая речь Резниченко: "Сократили комендантский час в Днепре и Каменском. Он действовал с 23.00 до 5.00. А уже с завтрашнего дня (25 июня – УП) на час меньше - с полуночи и до 5 утра".

Детали: В остальных населенных пунктах области комендантский час остается с 23 часов до 5 утра.

Распоряжение председателя Днепропетровской ОВА

Что было раньше: 10 мая комендантский час в Днепропетровской области был установлен с 23:00 до 5:00. До этого в апреле ее установили с 22 до 5.