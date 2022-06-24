Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Днепре и Каменском сократили комендантский час

Денис КарловскийПятница, 24 июня 2022, 17:59

В Днепре и Каменске установили продолжительность комендантского часа с 24:00 до 5:00.

Источник: распоряжение главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко

Прямая речь Резниченко: "Сократили комендантский час в Днепре и Каменском. Он действовал с 23.00 до 5.00. А уже с завтрашнего дня (25 июня – УП) на час меньше - с полуночи и до 5 утра".

Детали: В остальных населенных пунктах области комендантский час остается с 23 часов до 5 утра.

Розпорядження голови Дніпропетровської ОВА
Распоряжение председателя Днепропетровской ОВА
 

Что было раньше: 10 мая комендантский час в Днепропетровской области был установлен с 23:00 до 5:00. До этого в апреле ее установили с 22 до 5.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ДнепрДнепропетровская областьВоенное положение
Главное сегодня

Россияне запустили около 30 ракет по военным частям и объектам Житомирщины

Сводка Генштаба: ВСУ остановили наступление врага на Бахмутском направлении

Байден назвал "трагической ошибкой" отмену права на аборты в США

видео, фотоВ Тбилиси прошел антиправительственный митинг, к участникам обратились Зеленский и Арахамия

видеоУкраинцы за 3 дня скинули Притуле деньги на 4 "Байрактора" для ВСУ

Верховный суд США отменил решение 50-летней давности, которое давало право на аборты

Все новости...
Днепр
Полиция задержала мужчину, который сбросил со своего балкона гранату и ранил ребенка
Из-за схождения грузовых вагонов изменилось расписание поездов из Днепра и Кременчуга
СБУ разоблачила агента РФ, который планировал корректировать огонь по Днепру
Последние новости
09:48
Разведка Британии рассказала об отстранении командующих войсками РФ в Украине
09:44
Защитники уничтожили российский штурмовик Су-25, 8 ББМ и склад боеприпасов врага
09:34
Оккупанты нанесли удар шестью ракетами по Львовщине, две сбиты - ОВА
09:12
Бургомистр Берлина пол часа общалась по видеосвязи с фальшивым Виталием Кличко
09:05
В Нацгвардии объяснили, почему ушли из Северодонецка
08:52
Россияне запустили около 30 ракет по военным частям и объектам Житомирщины
08:34
Россияне обстреляли Днепропетровщину – ранена женщина
08:19
фотоЛуганщина: россияне штурмуют три поселка под Северодонецком
07:38
Пентагон уточнил, какую технику будет включать в себя новый пакет помощи для Украины
07:00
Сводка Генштаба: ВСУ остановили наступление врага на Бахмутском направлении
Все новости...