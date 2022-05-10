У Дніпропетровській області скорочують комендантську годину

Влада Дніпропетровської області вирішила скоротити комендантську годину з 10 травня.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Скоротили в області комендантську годину. Відсьогодні вона з 23:00 до 5:00".

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Деталі: Раніше комендантська година в області діяла з 9 вечора до 6 ранку.

Передісторія: