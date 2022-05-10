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У Дніпропетровській області скорочують комендантську годину

Ірина БалачукВівторок, 10 травня 2022, 14:23

Влада Дніпропетровської області вирішила скоротити комендантську годину з 10 травня.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Скоротили в області комендантську годину. Відсьогодні вона з 23:00 до 5:00".

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Деталі: Раніше комендантська година в області діяла з 9 вечора до 6 ранку.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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