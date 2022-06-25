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Українська ППО збила до 10 ракет над Житомирщиною, ще дві над Хмельниччиною

Роман ПетренкоСубота, 25 червня 2022, 11:31
ппо, ФОТО: AFP GETTY IMAGES

Протиповітряна оборона України вранці 25 червня збила близько 10 ракет над Житомирською областю.

Джерело: очільник ОВА Віталій Бунечко

Пряма мова Бунечка: "Вранці під час масованого ракетного обстрілу Житомирщини російськими літаками з боку Білорусі нашими захисниками було збито близько 10 ракет, які цілили по об'єктам інфраструктури області".

Деталі: Він просить людей не ігнорувати сирени.

Також відомо, що над Хмельницькою областю збили дві ракети.

Уламки впали у лісі та сільському саду. Постраждалих немає, пошкоджені вікна у декількох будинках.

Нагадаємо: 25 червня Львівська, Житомирська та Чернігівська області зазнали масованого ракетного удару з боку окупантів.

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Ворог також влучив чотирма ракетами по Яворівському району, ще дві збили.

Теми: Збройні силиЖитомирщинаХмельниччинаобстріл
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