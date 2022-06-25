Украинская ПВО сбила до 10 ракет над Житомирщиной, еще две над Хмельнитчиной

Противовоздушная оборона Украины утром 25 июня сбила около 10 ракет над Житомирской областью.

Источник: глава ОВА Виталий Бунечко

Прямая речь Бунечко: "Утром во время массированного ракетного обстрела Житомирщины российскими самолетами со стороны Беларуси нашими защитниками было сбито около 10 ракет, целившихся по объектам инфраструктуры области".

Детали: Он просит людей не игнорировать сирены.

Также известно, что над Хмельницкой областью были сбиты две ракеты.

Обломки рухнули в лесу и деревенском саду. Пострадавших нет, повреждены окна в нескольких домах.

Напомним: 25 июня Львовская, Житомирская и Черниговская области подверглись массированному ракетному удару со стороны оккупантов.

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Враг также попал четырьмя ракетами по Яворовскому району, еще две сбили.