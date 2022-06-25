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Блокада Калининграда: Лукашенко говорит, что Литва объявила войну России

Денис КарловскийСуббота, 25 июня 2022, 18:56
дорожный знак в отливке в направлении калининграда. фото иллюстративное: getty images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским президентом Владимиром Путиным сказал, что блокада транзита некоторых товаров в Калининград "сродни с объявлением войны".

Источник: российское государственное информагентство "РИА Новости" ссылаясь на встречу Лукашенко и Путина

Прямая речь Лукашенко: "Нас очень напрягает та ситуация и политика, которую проводят наши соседи. Вы в общих чертах знаете: это руководство Польши и руководство Литвы. Политика (направленная – УП) на конфронтацию. И вам их хватает, особенно в Украине.

В последнее время наемников больше всего из Польши. Я не понимаю, зачем им нужна эта конфронтация. Но ясно, что за спиной стоят и подталкивают. Но политика отвратительная, поведение – агрессивное.

То же самое с Литвой. Нарастает поток информации об их замысле приостановить транзит из России через Беларусь в Калининград, изолировать Калининград. Ну, слушайте, это уже сродни с объявлением войны! Это же недопустимо: подобные вещи в современных условиях".

Детали: Самопровозглашенный президент Беларуси добавил, что он надеется на жесткий и зеркальный ответ России на эти "враждебные действия" Литвы.

Путин заверил, что Россия предоставит соответствующее вооружение белорусской армии, чтобы усилить так называемую оборону "Союзного государства" на фоне агрессивных действий Запада.

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Лукашенко прилетел 24 июня в Москву. В ходе своего визита он планировал провести переговоры с Путиным.

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Предыстория:

  • Путин сказал Лукашенко, что Россия передаст белорусской армии на вооружение ракетные комплексы "Искандер-М" со всем типом боеприпасов, в том числе ядерным.
  • Президент Литвы Гитанас Науседа заявил 25 июня, что никаких уступок со стороны Евросоюза по транзиту российских товаров в Калининград не может быть.
  • Депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс сообщил, что на этой неделе в Брюсселе состоялись важные дискуссии по калининградскому транзиту, и, по его словам, существует риск уступок в пользу России.
  • Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС проверит юридические аспекты указаний Еврокомиссии по санкциям, согласно которым Литва ограничила транзит в Калининград.
  • Министерство иностранных дел РФ предупредило Литву, что в случае если они не возобновят транзит, Россия может принять меры по защите своих национальных интересов. Литовские таможенники и пограничники остановили движение через территорию Литвы российских грузовиков с товарами, против которых введены санкции ЕС.

Темы: ЛукашенкоПутинЛитваКалининград
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