Блокада Калининграда: Лукашенко говорит, что Литва объявила войну России

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским президентом Владимиром Путиным сказал, что блокада транзита некоторых товаров в Калининград "сродни с объявлением войны".

Источник: российское государственное информагентство "РИА Новости" ссылаясь на встречу Лукашенко и Путина

Прямая речь Лукашенко: "Нас очень напрягает та ситуация и политика, которую проводят наши соседи. Вы в общих чертах знаете: это руководство Польши и руководство Литвы. Политика (направленная – УП) на конфронтацию. И вам их хватает, особенно в Украине.

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В последнее время наемников больше всего из Польши. Я не понимаю, зачем им нужна эта конфронтация. Но ясно, что за спиной стоят и подталкивают. Но политика отвратительная, поведение – агрессивное.

То же самое с Литвой. Нарастает поток информации об их замысле приостановить транзит из России через Беларусь в Калининград, изолировать Калининград. Ну, слушайте, это уже сродни с объявлением войны! Это же недопустимо: подобные вещи в современных условиях".

Детали: Самопровозглашенный президент Беларуси добавил, что он надеется на жесткий и зеркальный ответ России на эти "враждебные действия" Литвы.

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Путин заверил, что Россия предоставит соответствующее вооружение белорусской армии, чтобы усилить так называемую оборону "Союзного государства" на фоне агрессивных действий Запада.

Лукашенко прилетел 24 июня в Москву. В ходе своего визита он планировал провести переговоры с Путиным.

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