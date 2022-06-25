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Депортированные Россией украинцы могут вернуться домой и без паспортов: "Главное дойти до границы"

Мазуренко Алена Суббота, 25 июня 2022, 20:14
ИРИНА ВЕРЕЩУК. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ОПУ

Вицепремьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что депортированных украинцев, которые смогут дойти до границы с Украиной, будут пропускать и без документов.

Источник: Верещук в эфире телемарафона

Прямая речь: "Три четвертых (3/4) людей от всего числа прошедших эти страшные фильтрационные лагеря удается спастись, но не все они возвращаются в Украину.

Мы сейчас разрабатываем маршруты, по которым будут курсировать бесплатные транспортные средства, которые будут помогать украинцам без денег и без паспортов. Паспортов просто нет, их отбирают в этих фильтрационных лагерях.

Будем помогать добраться до Украины. Это будет Эстония, Латвия (маршруты будут курсировать оттуда, по словам Верещука – ред.). С этой стороны наибольший поток депортированных возвращается.

Наши границы закрыты (с РФ – ред.), но у нас есть договоренность с пограничниками, если украинцам удастся дойти до границы с Украиной мы будем пропускать и без паспортов, без документов, удостоверяющих личность.

Главное найти путь, чтобы вернуться домой, зазвонить нам – мы поможем с билетами, с паспортными документами".

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Детали: По ее словам, МККК были во время эвакуации бойцов из "Азовстали" в фильтрационных лагерях, которые обустроили кафиры.

Верещук отметила, что международные представители особо не влияли на процесс, даже после увиденных там ужасов.

Она добавила, что международное гуманитарное право оказалось бессильным перед русскими нацистами.

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Темы: депортация Росcиявойнаграница
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