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Росіяни обстріляли Рівненщину: 3 загиблих, 4 поранених

Альона Мазуренко Субота, 25 червня 2022, 21:58
Росіяни обстріляли Рівненщину: 3 загиблих, 4 поранених
скриншот

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що російські окупанти завдали двох ракетних ударів по об'єкту цивільної інфраструктури у місті Сарни - 3 загиблих, 4 поранених.

Джерело: Коваль у Telegram

Пряма мова: "Дві ракети влучили по об'єктам цивільної інфраструктури - це СТО з мийкою та ще один комплекс для ремонту автомобілів. 

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За попередніми даними 3 загиблих, 4 потерпілих знаходяться у лікарні, 2 з них - у важкому стані. Під завалами ще можуть бути люди".

Деталі: За його словами, на місці працюють рятувальники. Вони продовжують розбирати завали.

Раніше Коваль повідомив, що російські окупанти завдали двох ракетних ударів по об'єкту цивільної інфраструктури області. 

ВІДЕО ДНЯ

До того місцеві жителі почули кілька вибухів на Рівненщині під час повітряної тривоги. У соцмережах з'явилися фото і відеоматеріали із наслідками ворожого обстрілу. 

Передісторія: 

  • У ніч на 25 червня РФ випустила по території України до 50 ракет. Більшість із цих ракет випустила авіація Росії з території Білорусі. Російські літаки ввійшли у авіаційний простір Білорусь, підійшли до кордону із Україною і завдали ударів по українській території.
  • Росія відновила пуски "Іскандерів" з території Білорусі та вперше застосувала дальні бомбардувальники Ту-22м3 із повітряного простору цієї країни.
  • Головне управління розвідки вважає, що ракетними ударами 25 червня Кремль хоче втягти Білорусь у війну.

Теми: Рівненська областьобстрілРосіявійна
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