Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстріляли Рівненщину: 3 загиблих, 4 поранених

Мазуренко Альона Субота, 25 червня 2022, 21:58
скриншот

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що російські окупанти завдали двох ракетних ударів по об'єкту цивільної інфраструктури у місті Сарни - 3 загиблих, 4 поранених.

Джерело: Коваль у Telegram

Пряма мова: "Дві ракети влучили по об'єктам цивільної інфраструктури - це СТО з мийкою та ще один комплекс для ремонту автомобілів. 

За попередніми даними 3 загиблих, 4 потерпілих знаходяться у лікарні, 2 з них - у важкому стані. Під завалами ще можуть бути люди".

Деталі: За його словами, на місці працюють рятувальники. Вони продовжують розбирати завали.

Раніше Коваль повідомив, що російські окупанти завдали двох ракетних ударів по об'єкту цивільної інфраструктури області. 

До того місцеві жителі почули кілька вибухів на Рівненщині під час повітряної тривоги. У соцмережах з'явилися фото і відеоматеріали із наслідками ворожого обстрілу. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • У ніч на 25 червня РФ випустила по території України до 50 ракет. Більшість із цих ракет випустила авіація Росії з території Білорусі. Російські літаки ввійшли у авіаційний простір Білорусь, підійшли до кордону із Україною і завдали ударів по українській території.
  • Росія відновила пуски "Іскандерів" з території Білорусі та вперше застосувала дальні бомбардувальники Ту-22м3 із повітряного простору цієї країни.
  • Головне управління розвідки вважає, що ракетними ударами 25 червня Кремль хоче втягти Білорусь у війну.

Теми: Рівненська областьобстрілРосіявійна
Головне сьогодні

Маріуполь: Окупанти спалили всі книжки з бібліотеки храму Петра Могили, зокрема унікальні

Пєсков заперечує, що Путін приїхав в Кремль для екстреної заяви

Шпигуни ЦРУ передають таємні дані в Києві, по країні діє мережа коммандос НАТО – NYT

Зеленський: 45 ракет доводять, що санкцій проти РФ недостатньо, як і зброї для України

Конгрес США хоче визнати геноцидом війну Росії проти України – ЗМІ

Лідери Групи семи погодили ембарґо на російське золото – ЗМІ

Усі новини...
Рівненська область
На Рівненщині виявили 66 підприємств, які можуть фінансувати Росію
У прикордонних районах Київщини, Житомирщини й Рівненщини посилили обмеження
Росіяни вдарили ракетою по Рівненщині, 6 поранених – ОДА
Останні новини
07:10
Зведення Генштабу: На сході росіяни кидають сили на оточення ЗСУ біля Лисичанська
06:48
По всій Україні пролунали повітряні тривоги
06:25
оновлено, ФОТОУ Києві вибухи
05:51
ОК "Південь": ЗСУ знищили два танки і склади з боєприпасами
05:14
Буданов: Результати контрнаступу на Херсонщині треба очікувати в серпні
04:15
ISW: Військове керівництво України прагне централізовано координувати партизанів
03:25
Джонсон на самітах G7 та НАТО вимагатиме від Франції та Німеччини дати більше зброї Україні
02:38
Миколаївщина, Херсонщина: Росіяни викрадають родичів українських військових
02:00
Маріуполь: Окупанти спалили всі книжки з бібліотеки храму Петра Могили, зокрема унікальні
01:30
ВООЗ: Спалах мавпячої віспи не є міжнародною надзвичайною ситуацією
Усі новини...