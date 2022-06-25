Росіяни обстріляли Рівненщину: 3 загиблих, 4 поранених

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що російські окупанти завдали двох ракетних ударів по об'єкту цивільної інфраструктури у місті Сарни - 3 загиблих, 4 поранених.

Джерело: Коваль у Telegram

Пряма мова: "Дві ракети влучили по об'єктам цивільної інфраструктури - це СТО з мийкою та ще один комплекс для ремонту автомобілів.

Реклама:

За попередніми даними 3 загиблих, 4 потерпілих знаходяться у лікарні, 2 з них - у важкому стані. Під завалами ще можуть бути люди".

Деталі: За його словами, на місці працюють рятувальники. Вони продовжують розбирати завали.

Раніше Коваль повідомив, що російські окупанти завдали двох ракетних ударів по об'єкту цивільної інфраструктури області.

ВІДЕО ДНЯ

До того місцеві жителі почули кілька вибухів на Рівненщині під час повітряної тривоги. У соцмережах з'явилися фото і відеоматеріали із наслідками ворожого обстрілу.

Передісторія: