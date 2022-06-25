Россияне обстреляли Ровенскую область: 3 погибших, 4 раненых

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что российские оккупанты нанесли два ракетных удара по объекту гражданской инфраструктуры в городе Сарны - 3 погибших, 4 раненых.

Источник: Коваль в Telegram

Прямая речь: "Две ракеты попали по объектам гражданской инфраструктуры – это СТО с мойкой и еще один комплекс для ремонта автомобилей.

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По предварительным данным 3 погибших, 4 пострадавших находятся в больнице, 2 из них – в тяжелом состоянии. Под завалами могут быть еще люди".

Детали: По его словам, на месте работают спасатели. Они продолжают разбирать завалы.

Ранее Коваль сообщил, что российские оккупанты нанесли два ракетных удара по объекту гражданской инфраструктуры области.

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До этого местные жители услышали несколько взрывов на Ровенщине во время воздушной тревоги. В соцсетях появились фото и видеоматериалы с последствиями вражеских обстрелов.

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