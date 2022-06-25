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Россияне обстреляли Ровенскую область: 3 погибших, 4 раненых

Алена МазуренкоСуббота, 25 июня 2022, 21:58
Россияне обстреляли Ровенскую область: 3 погибших, 4 раненых
скриншот

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что российские оккупанты нанесли два ракетных удара по объекту гражданской инфраструктуры в городе Сарны - 3 погибших, 4 раненых.

Источник: Коваль в Telegram

Прямая речь: "Две ракеты попали по объектам гражданской инфраструктуры – это СТО с мойкой и еще один комплекс для ремонта автомобилей.

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По предварительным данным 3 погибших, 4 пострадавших находятся в больнице, 2 из них – в тяжелом состоянии. Под завалами могут быть еще люди".

Детали: По его словам, на месте работают спасатели. Они продолжают разбирать завалы.

Ранее Коваль сообщил, что российские оккупанты нанесли два ракетных удара по объекту гражданской инфраструктуры области.

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До этого местные жители услышали несколько взрывов на Ровенщине во время воздушной тревоги. В соцсетях появились фото и видеоматериалы с последствиями вражеских обстрелов.

Что предшествовало:

  • В ночь на 25 июня РФ выпустила по территории Украины до 50 ракет. Большую часть этих ракет выпустила авиация России с территории Беларуси. 
  • Россия возобновила пуски "Искандеров" с территории Беларуси и впервые применила дальние бомбардировщики Ту-22м3 из воздушного пространства этой страны.
  • Главное управление разведки считает, что ракетным ударом 25 июня Кремль хочет втянуть Беларусь в войну.

Темы: Ровенская областьобстрелРосcиявойна
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