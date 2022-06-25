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Россияне обстреляли Ровенскую область: 3 погибших, 4 раненых

Мазуренко Алена Суббота, 25 июня 2022, 21:58
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Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что российские оккупанты нанесли два ракетных удара по объекту гражданской инфраструктуры в городе Сарны - 3 погибших, 4 раненых.

Источник: Коваль в Telegram

Прямая речь: "Две ракеты попали по объектам гражданской инфраструктуры – это СТО с мойкой и еще один комплекс для ремонта автомобилей.

По предварительным данным 3 погибших, 4 пострадавших находятся в больнице, 2 из них – в тяжелом состоянии. Под завалами могут быть еще люди".

Детали: По его словам, на месте работают спасатели. Они продолжают разбирать завалы.

Ранее Коваль сообщил, что российские оккупанты нанесли два ракетных удара по объекту гражданской инфраструктуры области.

До этого местные жители услышали несколько взрывов на Ровенщине во время воздушной тревоги. В соцсетях появились фото и видеоматериалы с последствиями вражеских обстрелов.

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Что предшествовало:

  • В ночь на 25 июня РФ выпустила по территории Украины до 50 ракет. Большую часть этих ракет выпустила авиация России с территории Беларуси. 
  • Россия возобновила пуски "Искандеров" с территории Беларуси и впервые применила дальние бомбардировщики Ту-22м3 из воздушного пространства этой страны.
  • Главное управление разведки считает, что ракетным ударом 25 июня Кремль хочет втянуть Беларусь в войну.

Темы: Ровенская областьобстрелРосcиявойна
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