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Нинішнім ракетним ударом Кремль хоче втягти Білорусь у війну – розвідка

Ірина БалачукСубота, 25 червня 2022, 13:03
Нинішнім ракетним ударом Кремль хоче втягти Білорусь у війну – розвідка
Фото з Facebook ГУР

25 червня російські окупанти наносили ракетні удари по Україні з території Білорусі – 6 літаків запустили 12 крилатих ракет.

Джерело: Головне управління у Facebook

Дослівно ГУР: "У ніч на 25 червня по території України завдано масованого ракетно-бомбового удару. Зокрема, російські бомбардувальники "працювали" безпосередньо з території Білорусі.

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Для цього було задіяно 6 літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22. Рубіж пуску – район міста Петриков, що неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від держкордону України".

Деталі: За даними розвідки, бомбардувальники злітали з аеропорту "Шайковка" калузької області Росії, через смоленську область заходили в повітряний простір Білорусі, пускали ракети і повертались у "Шайковку".

Росіяни наносили удари по Київській, Чернігівській, Сумській областях.

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У ГУР підкреслили, що це перший випадок нанесення авіаційних ударів по Україні з території Білорусі.

"Сьогоднішній обстріл напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні в якості безпосереднього учасника", – переконані в розвідці.

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Передісторія:

  • 24 червня ГУР повідомляло, що на територію білоруського Мозиря прибули російські диверсійні групи, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Розвідники кажуть, що такі провокації можуть бути подані, як нібито відповідь України на завдані авіаудари.
  • Вранці 25 червня окупанти запустили близько 30 ракет по Житомирській області, один військовий загинув.
  • За даними ОК "Північ", близько 5 години ранку Чернігівська область зазнала масового ракетного обстрілу. З території Білорусі з літаків та з землі було випущено 20 ракет по селищу Десна.
  • Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що ворог влучив чотирма ракетами по Яворівському району, дві ракети були збиті. 
  • Раніше британська розвідка повідомила, що з початку червня найвище командування Росії, швидше за все, відсторонило кількох генералів від ключових оперативних командних посад у війні в Україні. Зазначалося, що тепер командування Південним військовим округом, ймовірно, перейде до генерал-полковника Сергія Суровікіна. Південний військовий округ продовжує відігравати центральну роль у наступі Росії на Донбасі.

Теми: БілорусьРосіярозвідка
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