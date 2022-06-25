Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Нинішнім ракетним ударом Кремль хоче втягти Білорусь у війну – розвідка

Ірина БалачукСубота, 25 червня 2022, 13:03
Фото з Facebook ГУР

25 червня російські окупанти наносили ракетні удари по Україні з території Білорусі – 6 літаків запустили 12 крилатих ракет.

Джерело: Головне управління у Facebook

Дослівно ГУР: "У ніч на 25 червня по території України завдано масованого ракетно-бомбового удару. Зокрема, російські бомбардувальники "працювали" безпосередньо з території Білорусі.

Для цього було задіяно 6 літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22. Рубіж пуску – район міста Петриков, що неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від держкордону України".

Деталі: За даними розвідки, бомбардувальники злітали з аеропорту "Шайковка" калузької області Росії, через смоленську область заходили в повітряний простір Білорусі, пускали ракети і повертались у "Шайковку".

Росіяни наносили удари по Київській, Чернігівській, Сумській областях.

У ГУР підкреслили, що це перший випадок нанесення авіаційних ударів по Україні з території Білорусі.

ВІДЕО ДНЯ

"Сьогоднішній обстріл напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні в якості безпосереднього учасника", – переконані в розвідці.

Читайте також: Загроза з неба. Які літаки і вертольоти використовує Росія у війні з Україною 

Передісторія:

  • 24 червня ГУР повідомляло, що на територію білоруського Мозиря прибули російські диверсійні групи, які планують підрив у місті житлових будинків, школи та лікарні. Розвідники кажуть, що такі провокації можуть бути подані, як нібито відповідь України на завдані авіаудари.
  • Вранці 25 червня окупанти запустили близько 30 ракет по Житомирській області, один військовий загинув.
  • За даними ОК "Північ", близько 5 години ранку Чернігівська область зазнала масового ракетного обстрілу. З території Білорусі з літаків та з землі було випущено 20 ракет по селищу Десна.
  • Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що ворог влучив чотирма ракетами по Яворівському району, дві ракети були збиті. 
  • Раніше британська розвідка повідомила, що з початку червня найвище командування Росії, швидше за все, відсторонило кількох генералів від ключових оперативних командних посад у війні в Україні. Зазначалося, що тепер командування Південним військовим округом, ймовірно, перейде до генерал-полковника Сергія Суровікіна. Південний військовий округ продовжує відігравати центральну роль у наступі Росії на Донбасі.

Теми: БілорусьРосіярозвідка
Головне сьогодні

Пєсков заперечує, що Путін приїхав в Кремль для екстреної заяви

Шпигуни ЦРУ передають таємні дані в Києві, по країні діє мережа коммандос НАТО – NYT

Зеленський: 45 ракет доводять, що санкцій проти РФ недостатньо, як і зброї для України

Конгрес США хоче визнати геноцидом війну Росії проти України – ЗМІ

Лідери Групи семи погодили ембарґо на російське золото – ЗМІ

відеоБлокада Калінінграда: Лукашенко каже, що Литва оголосила війну Росії

Усі новини...
Білорусь
РФ відновила обстріли України "Іскандерами" з території Білорусі – Повітряні сили
У Білорусі засудили редактора "Вікіпедії" через правки до статті про війну РФ в Україні
Кремль планує теракти у Білорусі, щоб втягнути її у війну з Україною – розвідка
Останні новини
06:25
оновленоУ Києві вибухи
05:51
ОК "Південь": ЗСУ знищили два танки і склади з боєприпасами
05:14
Буданов: Результати контрнаступу на Херсонщині треба очікувати в серпні
04:15
ISW: Військове керівництво України прагне централізовано координувати партизанів
03:25
Джонсон на самітах G7 та НАТО вимагатиме від Франції та Німеччини дати більше зброї Україні
02:38
Миколаївщина, Херсонщина: Росіяни викрадають родичів українських військових
02:00
Маріуполь: Окупанти спалили всі книжки з бібліотеки храму Петра Могили, зокрема унікальні
01:30
ВООЗ: Спалах мавпячої віспи не є міжнародною надзвичайною ситуацією
00:42
Пєсков заперечує, що Путін приїхав в Кремль для екстреної заяви
00:26
Британія робить усе можливе, щоб звільнити своїх громадян з полону РФ – посол
Усі новини...