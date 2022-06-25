Нинішнім ракетним ударом Кремль хоче втягти Білорусь у війну – розвідка

25 червня російські окупанти наносили ракетні удари по Україні з території Білорусі – 6 літаків запустили 12 крилатих ракет.

Джерело: Головне управління у Facebook

Дослівно ГУР: "У ніч на 25 червня по території України завдано масованого ракетно-бомбового удару. Зокрема, російські бомбардувальники "працювали" безпосередньо з території Білорусі.

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Для цього було задіяно 6 літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22. Рубіж пуску – район міста Петриков, що неподалік Мозиря, орієнтовно за 50-60 кілометрів від держкордону України".

Деталі: За даними розвідки, бомбардувальники злітали з аеропорту "Шайковка" калузької області Росії, через смоленську область заходили в повітряний простір Білорусі, пускали ракети і повертались у "Шайковку".

Росіяни наносили удари по Київській, Чернігівській, Сумській областях.

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У ГУР підкреслили, що це перший випадок нанесення авіаційних ударів по Україні з території Білорусі.

"Сьогоднішній обстріл напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути Білорусь у війну в Україні в якості безпосереднього учасника", – переконані в розвідці.

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