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Маріуполь: Окупанти спалили всі книжки з бібліотеки храму Петра Могили, зокрема унікальні

Анастасія КалатурНеділя, 26 червня 2022, 02:00
ФОТО: mistomariupol.com.ua

Окупанти спалили всі книжки з бібліотеки  храму ПЦУ Петра Могили в Маріуполі.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

Дослівно: "В Храмі УПЦ Петра Могили за наводкою та сприянням попів РПЦ в Маріуполі була вилучена та спалена на подвір’ї Храму вся велика бібліотека, зібрана волонтерами та благодійниками".

Деталі: Зазначається, що бібліотека містила декілька унікальних примірників україномовних видань, які тепер втрачені назавжди.

Храм Петра Могили побудований за підтримки містян та внесений в Книгу рекордів України, що містить найбільшу петриківський розпис.

Що передувало:

  • Росіяни під супроводом охорони привезли у місто делегацію московського патріархату. РПЦ дала вказівку колаборантам - відновити роботу храмів і молитися за російських військових.
  • За словами Андрющенка, зараз окупанти вирішують питання щодо знесення храму Петра Могили або переформатування його за канонами РПЦ.

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Теми: МаріупольРосіявійна
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