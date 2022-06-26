Маріуполь: Окупанти спалили всі книжки з бібліотеки храму Петра Могили, зокрема унікальні

Окупанти спалили всі книжки з бібліотеки храму ПЦУ Петра Могили в Маріуполі.

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко

Дослівно: "В Храмі УПЦ Петра Могили за наводкою та сприянням попів РПЦ в Маріуполі була вилучена та спалена на подвір’ї Храму вся велика бібліотека, зібрана волонтерами та благодійниками".

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Деталі: Зазначається, що бібліотека містила декілька унікальних примірників україномовних видань, які тепер втрачені назавжди.

Храм Петра Могили побудований за підтримки містян та внесений в Книгу рекордів України, що містить найбільшу петриківський розпис.

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