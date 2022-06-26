Мариуполь: Оккупанты сожгли все книги из библиотеки храма Петра Могилы, в частности уникальные

Оккупанты сожгли все книги из библиотеки храма ВЦУ Петра Могилы в Мариуполе.

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко

Дословно: "В Храме УПЦ Петра Могилы по наводке и содействию попов РПЦ в Мариуполе была изъята и сожжена во дворе Храма вся обширная библиотека, собранная волонтерами и благотворителями".

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Детали: Отмечается, что библиотека содержала несколько уникальных экземпляров украиноязычных изданий, которые теперь утрачены навсегда.

Храм Петра Могилы построен при поддержке горожан и внесен в Книгу рекордов Украины как содержащий самую большую петриковскую роспись.

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