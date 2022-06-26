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ISW: Военное руководство Украины стремится централизованно координировать партизан

Анастасия КалатурВоскресенье, 26 июня 2022, 04:15

Украинское военное руководство, вероятно, хочет централизованно координировать действия украинских партизан на оккупированных РФ территориях.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Детали: Отмечается, что цель – подорвать контроль России и, возможно, подготовиться к скоординированным операциям с украинскими силами.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко сказал, что украинские партизаны только ждут подходящего момента, чтобы присоединиться к борьбе с врагом.

Что предшествовало: Ранее ISW сообщал, что партизаны мешают России укреплять контроль над оккупированными территориями.

Напомним: Украинские партизаны объявили "охоту" на гауляйтера оккупированного Мелитополя. Они предложили $10 тыс. за председателя ставленника российских военных.

Темы: войнаРосcия
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