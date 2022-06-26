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Над Київщиною вранці збили ракету

Олена РощінаНеділя, 26 червня 2022, 08:09

Рано-вранці 26 червня над Київською областю сили протиповітряної оборони збили російську ракету. 

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба 

Пряма мова: "Сьогодні вранці ворог вдарив по столиці. В області працювала ППО – збито одну ракету. 

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Залишки ракети впали на околицях одного з сіл району. Руйнувань та постраждалих немає". 

Деталі: Голова ОВА закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги. 

Повітряна тривога у Києві та області оголошувалася на світанку двічі: з 04:39 до 05:03, а потім із 05:47 до 07:18 в області й до 07:21 у столиці.

ВІДЕО ДНЯ

У столиці ракета влучила у 9-поверховий житловий будинок, сталася пожежа, з-під завалів витягли щонайменше двох постраждалих.

Теми: Київська областьКиїввійна
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