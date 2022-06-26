Над Київщиною вранці збили ракету

Рано-вранці 26 червня над Київською областю сили протиповітряної оборони збили російську ракету.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба

Пряма мова: "Сьогодні вранці ворог вдарив по столиці. В області працювала ППО – збито одну ракету.

Залишки ракети впали на околицях одного з сіл району. Руйнувань та постраждалих немає".

Деталі: Голова ОВА закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Повітряна тривога у Києві та області оголошувалася на світанку двічі: з 04:39 до 05:03, а потім із 05:47 до 07:18 в області й до 07:21 у столиці.

У столиці ракета влучила у 9-поверховий житловий будинок, сталася пожежа, з-під завалів витягли щонайменше двох постраждалих.