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У Києві ракета влучила у багатоповерхівку, під завалами є люди

Роман ПетренкоНеділя, 26 червня 2022, 08:31
фото: уп

Вранці 26 червня ракета влучила у 9-поверховий житловий будинок у Києві, є постраждалі, під завалами залишаються люди.

Джерело: ДСНС, мер міста Віталій Кличко

Пряма мова Кличка: "Під завалами є люди.

Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували".

Деталі: Кличко розповів, що голоси людей чути під завалами, їх намагаються дістати.

За словами мера, з-під завалів дістали семирічну дівчинку, зараз рятують її маму.

 
фото з телеграм-каналу сергія лещенка

Повідомлення про пожежу надійшло о 06:29.

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По прибуттю рятувальники встановили, що внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів.

 

Довідково: Ракета влучила у той самий будинок, у який влучала 28 квітня, тоді загинули цивільні.

Передісторія: 26 червня вранці окупанти вдарили по столиці.

В області працювала ППО – збито одну ракету. 

Теми: КиївВіталій КличкоДСНСвійна
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