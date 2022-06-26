У Києві ракета влучила у багатоповерхівку, під завалами є люди
Вранці 26 червня ракета влучила у 9-поверховий житловий будинок у Києві, є постраждалі, під завалами залишаються люди.
Джерело: ДСНС, мер міста Віталій Кличко
Пряма мова Кличка: "Під завалами є люди.
Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували".
Деталі: Кличко розповів, що голоси людей чути під завалами, їх намагаються дістати.
За словами мера, з-під завалів дістали семирічну дівчинку, зараз рятують її маму.
Повідомлення про пожежу надійшло о 06:29.
По прибуттю рятувальники встановили, що внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів.
Довідково: Ракета влучила у той самий будинок, у який влучала 28 квітня, тоді загинули цивільні.
Передісторія: 26 червня вранці окупанти вдарили по столиці.
В області працювала ППО – збито одну ракету.