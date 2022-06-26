Над Киевской областью сбили ракету
Воскресенье, 26 июня 2022, 08:09
Ранним утром 26 июня над Киевской областью силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету.
Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба
Прямая речь: "Сегодня утром враг ударил по столице. В области работала ПВО – сбита одна ракета.
Остатки ракеты упали в окрестностях одного из сел района. Разрушений и пострадавших нет".
Детали: Глава ОВА призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Воздушная тревога в Киеве и области объявлялась на рассвете дважды: с 04:39 до 05:03, а затем с 05:47 до 07:18 в области и до 07:21 в столице.
В столице ракета попала в 9-этажный жилой дом, произошел пожар, из-под завалов достали по меньшей мере двоих пострадавших.
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