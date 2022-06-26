Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Над Киевской областью сбили ракету

Елена РощинаВоскресенье, 26 июня 2022, 08:09

Ранним утром 26 июня над Киевской областью силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба

Прямая речь: "Сегодня утром враг ударил по столице. В области работала ПВО – сбита одна ракета.

Остатки ракеты упали в окрестностях одного из сел района. Разрушений и пострадавших нет".

Детали: Глава ОВА призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Воздушная тревога в Киеве и области объявлялась на рассвете дважды: с 04:39 до 05:03, а затем с 05:47 до 07:18 в области и до 07:21 в столице.

В столице ракета попала в 9-этажный жилой дом, произошел пожар, из-под завалов достали по меньшей мере двоих пострадавших.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киевская областьКиеввойна
Главное сегодня

Путин впервые с начала вторжения в Украину собирается за границу – росСМИ

видеоЧисло пострадавших от ракетного удара по Киеву возросло

видеоРакета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС – "Энергоатом"

Великобритания выступит гарантом по кредиту Украине на 525 миллионов долларов

Враг стягивает силы в Славянск, ВСУ готовы – глава ОВА

фото, видеоРакеты в Киеве повредили не только 9-этажку, но и детсад

Все новости...
Киевская область
КОВА испугала людей недельным комендантским часом. Он не изменится
На Киевщине готовят жилье для 2,5 тысячи семей, потерявших дом из-за войны – глава ОВА
Глава Киевской ОВА призвал жителей области сохранять спокойствие
Последние новости
18:19
ВСУ нанесли оккупантам значительные потери на Бахмутском направлении – сводка Генштаба
18:16
Глава МИД Испании: вопрос вступления Украины в НАТО сейчас не встает
18:00
В Раде хотят к 2025 году принять все евроинтеграционные законы
17:57
Путин впервые с начала вторжения в Украину собирается за границу – росСМИ
17:51
В ЕС впервые подтвердили, что могут ввести санкции против российского золота
17:46
РФ уже вывезла 400 тысяч тонн зерна
17:37
Возле Одессы сбили две вражеские ракеты
17:25
видеоВернуть Крым в Украину: крымские татары спели об оккупированном полуострове
17:17
ЕС не лишит Украину статуса кандидата в случае невыполнения условий Еврокомиссии – Стефанишина
17:05
НАТО рекордно увеличит контингент на востоке и признает РФ "непосредственной угрозой" - СМИ
Все новости...