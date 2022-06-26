У Києві пролунали вибухи
У Києві близько 06:20 ранку неділі 26 червня пролунали вибухи, у 9-поверхівці російська ракета зруйнувала верхні поверхи, сталася пожежа.
Джерело: журналісти "Української правди", мер столиці Віталій Кличко, ДСНС України, Повітряні сили
Деталі: Було чутно чотири вибухи.
За словами Кличка, вибухи були в Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники прямують на місце.
В двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців.
Оновлення: Як повідомила ДСНС, внаслідок обстрілу, сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів. Сталося загоряння на загальній площі 300 кв.м
Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували.
Загинув чоловік, його дружину та 8-річну дитину врятували з-під завалів.
Загалом ушкодження отримали 6 мешканців будинку.
Також ударом зачепило дитячий садочок.
"Київводоканал" повідомив, що о 06:25 було зафіксовано різке зниження тиску в водопровідній мережі в Шевченківському, Святошинському, Подільському, Солом’янському, Голосіївському районах. За попередньою інформацією це пов'язано з вибухами.
Тим часом над Київською областю сили ППО збили ракету, повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.
Як уточнили УП в пресслужбі Повітряних сил, вранці ворог випустив по Києву до 6 ракет. Обстріл вели з літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101 з району Каспійського моря.
Повітряна тривога у Києві та області оголошувалася на світанку двічі: з 04:39 до 05:03, а потім із 05:47 до 07:18 в області й до 07:21 у столиці.
Цьому передувало: У суботу 25 червня Росія випустила по різних регіонах України 45 ракет, зокрема по Житомирській, Чернігівській та Львівській областях.