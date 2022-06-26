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У Києві пролунали вибухи

Анастасія Калатур, Олена РощінаНеділя, 26 червня 2022, 06:25

У Києві близько 06:20 ранку неділі 26 червня пролунали вибухи, у 9-поверхівці російська ракета зруйнувала верхні поверхи, сталася пожежа. 

Джерело: журналісти "Української правди", мер столиці Віталій Кличко, ДСНС України, Повітряні сили

Деталі: Було чутно чотири вибухи.

За словами Кличка, вибухи були в Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники прямують на місце. 

В двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців.

 
УП

Оновлення: Як повідомила ДСНС, внаслідок обстрілу, сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів. Сталося загоряння на загальній площі 300 кв.м

Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували.

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Загинув чоловік, його дружину та 8-річну дитину врятували з-під завалів.

Загалом ушкодження отримали 6 мешканців будинку. 

Також ударом зачепило дитячий садочок.

 
УП

"Київводоканал" повідомив, що о 06:25 було зафіксовано різке зниження тиску в водопровідній мережі в Шевченківському, Святошинському, Подільському, Солом’янському, Голосіївському районах. За попередньою інформацією це пов'язано з вибухами.

Тим часом над Київською областю сили ППО збили ракету, повідомив голова ОВА Олексій Кулеба.

Як уточнили УП в пресслужбі Повітряних сил, вранці ворог випустив по Києву до 6 ракет. Обстріл вели з літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101 з району Каспійського моря.

Повітряна тривога у Києві та області оголошувалася на світанку двічі: з 04:39 до 05:03, а потім із 05:47 до 07:18 в області й до 07:21 у столиці.

Цьому передувало: У суботу 25 червня Росія випустила по різних регіонах України 45 ракет, зокрема по Житомирській, Чернігівській та Львівській областях. 

Теми: Київвибухвійна
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