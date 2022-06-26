"Остання фортеця Луганщини": росіяни зосередилися на Лисичанську
Після захоплення Сєвєродонецька російські війська зосередилися на атаках Лисичанська – останнього міста Луганської області, яке перебуває під контролем України.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай
Пряма мова: "Лисичанськ потерпає від авіаударів, росіяни закріпилися в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському
Після захоплення Сєвєродонецька ворожа армія зосередила усі сили на захопленні останньої фортеці Луганщини – Лисичанська.
Авіаудари завдано по місту, а також в районі Білої Гори.
Руйнувань багато – Лисичанськ вже майже не впізнати. На землі лежить телевізійна вежа, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в будинки, будівлю СБУ тощо. На території багатопрофільної лікарні знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Він отримав чисельні мінно-вибухові травми".
Деталі: Після відведення підрозділів українських військ ворог закріпився в Сєвєродонецьку, Сиротиному, Вороновому та Борівському.
Наостанок росіяни здійснили обстріл "Азоту" та полігону ДСНС в Сєвєродонецьку, відкрили вогонь по селищах Павлоград та Синецький, "перевірили на міцність" уже зруйновані та обстріляні мости на Лисичанськ.
Також зазнали руйнувань від російської навали Вовчоярівка, Лоскутівка, Верхньокам’янка і Золотарівка.