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"Последняя крепость Луганщины": россияне сосредоточились на Лисичанске

Елена РощинаВоскресенье, 26 июня 2022, 09:18
Разрушение Луганщины, фото Сергея Гайдая

После захвата Северодонецка российские войска сосредоточились на атаках Лисичанска – последнего города Луганской области, который находится под контролем Украины.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь: "Лисичанск страдает от авиаударов, россияне закрепились в Северодонецке, Сиротином, Вороновом и Боровском.

После захвата Северодонецка вражеская армия сосредоточила все силы на захвате последней крепости Луганщины – Лисичанска.

Авиаудары нанесены по городу, а также в районе Белой Горы. 

Разрушений много – Лисичанск уже почти не узнать. На земле лежит телевизионная башня, серьезно поврежден автомобильный мост, попадание снарядов в дома, здание СБУ и т.д. На территории многопрофильной больницы обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Он получил многочисленные минно-взрывные травмы".

Детали: После отвода подразделений украинских войск враг закрепился в Северодонецке, Сиротино, Вороново и Боровском.

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Напоследок россияне осуществили обстрел "Азота" и полигона ГСЧС в Северодонецке, открыли огонь по поселкам Павлоград и Синецкий, "проверили на прочность" уже разрушенные и обстрелянные мосты на Лисичанск.

Также подверглись разрушениям от российского нашествия Волчеяровка, Лоскутовка, Верхнекаменка и Золотаревка.

Темы: Луганская областьвойнаЛисичанскСеверодонецк
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