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Безпілотник росіян, який наводив артилерію, збили на Миколаївщині

Роман ПетренкоНеділя, 26 червня 2022, 09:24
фото ілюстративне, генштаб

Вранці, 26 червня, воїнами повітряного командування "Південь" був виявлений та знищений безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня.

Джерело: повітряні сили ЗСУ з посиланням на ПК "Південь"

Деталі: Зазначається, що цим БПЛА ворог проводив повітряну розвідку та наведення артилерії на Миколаївщині.

Військові наголошують, що загрози ракетних ударів залишаються та просять людей не нехтувати повітряною тривогою.

Нагадаємо: Зенітники 25 червня збили безпілотний літальний апарат, що проводив дорозвідку об'єктів після суботніх ракетних ударів російських військ.

Аналогічний БПЛА був уражений і 24 червня.

Теми: Миколаївська областьЗбройні силивійнаРосія
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