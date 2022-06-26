Безпілотник росіян, який наводив артилерію, збили на Миколаївщині
Неділя, 26 червня 2022, 09:24
Вранці, 26 червня, воїнами повітряного командування "Південь" був виявлений та знищений безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня.
Джерело: повітряні сили ЗСУ з посиланням на ПК "Південь"
Деталі: Зазначається, що цим БПЛА ворог проводив повітряну розвідку та наведення артилерії на Миколаївщині.
Військові наголошують, що загрози ракетних ударів залишаються та просять людей не нехтувати повітряною тривогою.
Нагадаємо: Зенітники 25 червня збили безпілотний літальний апарат, що проводив дорозвідку об'єктів після суботніх ракетних ударів російських військ.
Аналогічний БПЛА був уражений і 24 червня.