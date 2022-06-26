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Беспилотник россиян, наводивший артиллерию, был сбит на Николаевщине

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 июня 2022, 09:24
Беспилотник россиян, наводивший артиллерию, был сбит на Николаевщине
фото иллюстративное, генштаб

Утром, 26 июня, воинами воздушного командования "Юг" был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня.

Источник: воздушные силы ВСУ со ссылкой на ПК "Юг"

Детали: Отмечается, что этим БПЛА враг проводил воздушную разведку и наведение артиллерии в Николаевской области.

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Военные подчеркивают, что угрозы ракетных ударов остаются и просят людей не пренебрегать воздушной тревогой.

Напомним: Зенитчики 25 июня сбили беспилотный летательный аппарат, проводивший доразведку объектов после субботних ракетных ударов российских войск.

Аналогичный БПЛА был сбит и 24 июня.

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Темы: Николаевская областьВооруженные силывойнаРосcия
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