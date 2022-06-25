Шпигував за об'єктами, куди вдарили ракети: зенітники збили ще один ворожий БПЛА
Субота, 25 червня 2022, 14:30
Зенітники збили безпілотний літальний апарат, що проводив дорозвідку об'єктів після суботніх ракетних ударів російських військ.
Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ
Дослівно: Вранці 25 червня військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу Повітряного командування "Центр" збили черговий ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".
Ворожий БпЛА здійснював дорозвідку обєктів, по яких рашисти завдавали ракетних ударів".
Деталі: Аналогічний БПЛА був уражений і 24 червня.
Передісторія:
- Вранці 25 червня російські війська запустили близько 30 ракет по Житомирській області, один військовий загинув.
- За даними ОК "Північ", близько 5 години ранку Чернігівська область зазнала масового ракетного обстрілу. З території Білорусі з літаків та з землі було випущено 20 ракет по селищу Десна.
- Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що ворог влучив чотирма ракетами по Яворівському району, дві ракети були збиті.
- Головне управління розвідки вважає, що ракетними ударами 25 червня Кремль хоче втягти Білорусь у війну.
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