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Шпигував за об'єктами, куди вдарили ракети: зенітники збили ще один ворожий БПЛА

Валентина РоманенкоСубота, 25 червня 2022, 14:30
постріл зенітників. фото Повітряних сил

Зенітники збили безпілотний літальний апарат, що проводив дорозвідку об'єктів після суботніх ракетних ударів російських військ.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: Вранці 25 червня військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу Повітряного командування "Центр"  збили черговий ворожий  безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Ворожий БпЛА здійснював дорозвідку обєктів, по яких рашисти завдавали ракетних ударів".

Деталі: Аналогічний БПЛА був уражений і 24 червня.

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