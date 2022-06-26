У Миколаєві були вибухи, на Херсонщині колаборанти посилили охорону – голови ОВА

Російські війська обстріляли українські позиції на Чернігівщині, у Миколаєві вранці 26 червня пролунали вибухи, в Києві ракета влучила в 9-поверхівку.

Джерело: дані голів областей про ситуацію в регіонах станом на 8-му ранку неділі 26 червня і повідомлення Віталія Кличка

Деталі: У Київській області ніч пройшла спокійно, але вранці спрацювала ППО – було збито одну ракету. Залишки ракети впали на околицях одного з сіл району. Руйнувань та постраждалих немає.

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У столиці Київ було чути чотири вибухи, ракета влучила в 9-поверхівку, зруйнувала верхні поверхи, щонайменше дві людини постраждали.

Сумська область: ніч минула тихо. В суботу росіяни пустили 6 ракет з вертольотів, які не перетинали наш державний кордон.

Потрапляння по цивільній інфраструктурі Краснопільської громади: школа, клуб, бібліотека, лікарня.

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Рівненьска область: напередодні ввечері о 19:20 було завдано два ракетні удари по об‘єктах цивільної інфраструктури. Зруйновані СТО, мийка та авторозборка. Там, зокрема ремонтували автомобілі для ЗСУ.

Загинули троє осіб. Двоє у важкому стані. Четверо мають легкі ушкодження.

Триває розчищення місця ракетного удару рятувальниками.

Чернігівська область: у суботу ввечері – обстріли з міномету території біля с.Грем’яч (Новгород-Сіверський район). Вночі – обстріли території між селами Леонівка та Галаганівка (Новгород-Сіверський район), обстріл позицій у районі села Гірськ (Корюківський район).

Харківська область: 25 червня з вечора окупанти завдавали удари по північних районах Харкова. Один зі снарядів влучив у житловий будинок, попередньо – двоє поранених.

Горіли автомобілі, господарчі та складські будівлі.

Пошкоджень зазнав медзаклад у 602-му мікрорайоні. Постраждалих немає.

По області загалом протягом доби через обстріли росіян поранено 7 осіб. Одна людина загинула в Золочеві, Богодухівський район.

Окупанти завдавали удари по Харківському, Чугуївському, Ізюмському, Богодухівському районах області.

Луганська область: авіаудари завдано по Лисичанську, а також в районі Білої Гори. Дуже багато руйнувань. Зруйновано телевізійну вежу, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в житлові та адміністративні будинки, зокрема, будівлю СБУ тощо.

За добу – одна людина загинула, одна – поранена.

Донецька область: стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, крилата ракета 9М727, РСЗВ "Град", "Ураган" – усе це ворог застосовує як по позиціях українських оборонців, так і по населених пунктах області.

В Авдіївці був обстріляний Авдіївський коксохімічний завод, район залізничного вокзалу, школа, гаражний кооператив, футбольний стадіон, трансформатор); у с. Маяки – школа; у Слов’янську, с. Первомайське і смт. Нью-Йорк – житловий сектор.

Загинуло троє, поранено двоє цивільних.

Миколаївська область: зранку у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється.

У Миколаївському районі в суботу ввечері внаслідок влучення боєприпасів і їхніх уламків у с. Шевченкове Шевченківської громади виникла пожежа на території приватного домоволодіння.

Баштанський район: з 23:30 до 05:00 були обстріли поза межами населених пунктів, влучання були по сільськогосподарських угіддях. Потерпілих немає.

Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Херсонська область: жителі області чули постріли та вибухи.

Знову внаслідок боїв страждають населені пункти прикордонних територій. Критична ситуація сьогодні у смт Біла Криниця, що у Великоолександрівській ТГ: знищено багато будинків, пошкоджений елеватор, соціальна та дорожня інфраструктура. Практично всі села, через які проходе річка Інгулець (Калинівська ТГ, с. Давидів Брід та інші), – у тяжкому стані, а узбережжя у багатьох містах заміноване.

"Все сильніше місцеві партизани дають прочуханки окупантам, а після останніх подій місцеві "керівники" посилили власну охорону", – заявляють у Херсонській ОВА.

Відносно спокійно ніч минула у решті регіонів.