В Николаеве были взрывы, в Херсонской области колаборанты усилили охрану – главы ОВА

Российские войска обстреляли украинские позиции в Черниговской области, в Николаеве утром 26 июня прогремели взрывы, в Киеве ракета попала в 9-этажку.

Источник: данные глав областей о ситуации в регионах по состоянию на 8 утра воскресенья 26 июня и сообщения Виталия Кличко

Детали: В Киевской области ночь прошла спокойно, но утром сработало ПВО – была сбита одна ракета. Остатки ракеты упали в окрестностях одного из сел района. Разрушений и пострадавших нет.

Реклама:

В столице Киев были слышны четыре взрыва, ракета попала в 9-этажку, разрушила верхние этажи, по меньшей мере два человека пострадали.

Сумская область: ночь прошла тихо. В субботу россияне выпустили 6 ракет с вертолетов, не пересекавших нашу государственную границу.

Попадание по гражданской инфраструктуре Краснопольской общины: школа, клуб, библиотека, больница.

ВИДЕО ДНЯ

Ровенская область: накануне вечером в 19:20 были нанесены два ракетных удара по объектам гражданской инфраструктуры. Разрушены СТО, мойка и авторазборка. Там, в частности, ремонтировали автомобили для ВСУ.

Погибли три человека. Двое в тяжелом состоянии. Четверо имеют легкие повреждения.

Продолжается расчистка места ракетного удара спасателями.

Черниговская область: в субботу вечером – обстрелы из миномета территории возле с.Гремяч (Новгород-Северский район). Ночью – обстрелы территории между селами Леоновка и Галагановка (Новгород-Северский район), обстрелы позиций в районе села Горск (Корюковский район).

Харьковская область: 25 июня с вечера оккупанты наносили удары по северным районам Харькова. Один из снарядов попал в жилой дом, предварительно – двое раненых.

Горели автомобили, хозяйственные и складские постройки.

Повреждено медучреждение в 602-м микрорайоне. Пострадавших нет.

По области в течение суток из-за обстрелов россиян ранены 7 человек. Один человек погиб в Золочеве, Богодуховский район.

Оккупанты наносили удары по Харьковскому, Чугуевскому, Изюмскому, Богодуховскому районам области.

Луганская область: авиаудары нанесены по Лисичанску, а также в районе Белой Горы. Очень много разрушений. Разрушена телевизионная башня, серьезно поврежден автомобильный мост, есть попадание снарядов в жилые и административные дома, в частности, здание СБУ и т.д.

За сутки – один человек погиб, один – ранен.

Донецкая область: стрелковое оружие, танки, артиллерия, минометы, крылатая ракета 9М727, РСЗО "Град", "Ураган" – все это враг применяет как по позициям украинских защитников, так и по населенным пунктам области.

В Авдеевке был обстрелян Авдеевский коксохимический завод, район ж/д вокзала, школа, гаражный кооператив, футбольный стадион, трансформатор); в с. Маяки – школа; в Славянске, с. Первомайское и пгт. Нью-Йорк – жилой сектор.

Погибли трое, ранены двое гражданских.

Николаевская область: утром в Николаеве раздавались взрывы. Информация уточняется.

В Николаевском районе в субботу вечером в результате попадания боеприпасов и их обломков в с. Шевченкове Шевченковского общества возник пожар на территории частного домовладения.

Баштанский район: с 23:30 до 05:00 были обстрелы вне населенных пунктов, попадания были по сельскохозяйственным угодьям. Потерпевших нет.

Продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Продолжаются обстрелы сел по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Херсонская область: жители области слышали выстрелы и взрывы

Вновь в результате боев страдают населенные пункты приграничных территорий. Критическая ситуация в пгт Белая Криница, что в Великоалександровской ТГ: уничтожены многие дома, поврежден элеватор, социальная и дорожная инфраструктура. Практически все деревни, через которые проходит река Ингулец (Калиновская ТГ, с. Давидов Брид и другие), – в тяжелом состоянии, а побережье во многих городах заминировано.

"Все сильнее местные партизаны дают жару оккупантам, а после последних событий местные "руководители" усилили собственную охрану", – заявляют в Херсонской ОВА.

Относительно спокойно ночь прошла в остальных регионах.