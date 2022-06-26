Ракетний удар по Києву: є загиблий
Внаслідок ракетного удару по Києву загинула щонайменше одна людина.
Джерело: радник глави МВС Антон Геращенко в коментарі УП на місці події
Деталі: За словами Геращенка, загинув чоловік.
Його жінку намагаються зараз дістати з-під завалів. Раніше рятувальники винесли з будинку їхню 8-річну дитину, вона лікарні.
Геращенко наголошує, що 36-річна жінка під завалами - громадянка Росії.
Оновлено: Жінку вже дістали з-під завалів, її забрали медики.
За словами глави Нацполіції Ігоря Клименка, 5 людей постраждали
З-під завалів будинку в Києві, який обстріляли росіяни, рятувальники дістали поранену громадянку Росії, уродженку Москви.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 26, 2022
Її чоловік, громадянин України, загинув. Дочка - також поранена. pic.twitter.com/l0IKqqwy20
Передісторія: 26 червня вранці окупанти вдарили по столиці.
В області працювала ППО – збито одну ракету.