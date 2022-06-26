Ракетний удар по Києву: є загиблий

Внаслідок ракетного удару по Києву загинула щонайменше одна людина.

Джерело: радник глави МВС Антон Геращенко в коментарі УП на місці події

Деталі: За словами Геращенка, загинув чоловік.

Його жінку намагаються зараз дістати з-під завалів. Раніше рятувальники винесли з будинку їхню 8-річну дитину, вона лікарні.

Геращенко наголошує, що 36-річна жінка під завалами - громадянка Росії.

Оновлено: Жінку вже дістали з-під завалів, її забрали медики.

За словами глави Нацполіції Ігоря Клименка, 5 людей постраждали

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З-під завалів будинку в Києві, який обстріляли росіяни, рятувальники дістали поранену громадянку Росії, уродженку Москви.

Її чоловік, громадянин України, загинув. Дочка - також поранена. pic.twitter.com/l0IKqqwy20 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 26, 2022

фото: уп

Передісторія: 26 червня вранці окупанти вдарили по столиці.

В області працювала ППО – збито одну ракету.