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Ракетний удар по Києву: є загиблий

Соня Лукашова, Роман ПетренкоНеділя, 26 червня 2022, 10:20
Ракетний удар по Києву: є загиблий
фото: УП

Внаслідок ракетного удару по Києву загинула щонайменше одна людина.

Джерело: радник глави МВС Антон Геращенко в коментарі УП на місці події

Деталі: За словами Геращенка, загинув чоловік.

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Його жінку намагаються зараз дістати з-під завалів. Раніше рятувальники винесли з будинку їхню 8-річну дитину, вона лікарні.

Геращенко наголошує, що 36-річна жінка під завалами - громадянка Росії.

Оновлено: Жінку вже дістали з-під завалів, її забрали медики.

ВІДЕО ДНЯ

За словами глави Нацполіції Ігоря Клименка, 5 людей постраждали

 
фото: уп

Передісторія: 26 червня вранці окупанти вдарили по столиці.

В області працювала ППО – збито одну ракету. 

Теми: КиївобстрілДСНС
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