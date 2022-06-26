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Ракетный удар по Киеву: есть погибший

Соня Лукашова, Роман ПетренкоВоскресенье, 26 июня 2022, 10:20
Ракетный удар по Киеву: есть погибший

В результате ракетного удара по Киеву погиб по меньшей мере один человек.

Источник: советник главы МВД Антон Геращенко в комментарии УП на месте происшествия

Детали: По словам Геращенко, погиб мужчина.

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Его женщину пытаются сейчас достать из-под завалов. Ранее спасатели вынесли из дома их 8-летнего ребенка, она больницы.

Геращенко отмечает, что 36-летняя женщина под завалами – гражданка России.

Обновлено: Женщину уже вытащили из-под завалов, ее забрали медики.

ВИДЕО ДНЯ

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, 5 человек пострадали

 
фото: уп

Предыстория: 26 июня утром оккупанты ударили по столице. В области работала ПВО – сбита одна ракета.

Темы: КиевобстрелГСЧС
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