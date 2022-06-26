Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ракетный удар по Киеву: есть погибший

Соня Лукашова, Роман ПетренкоВоскресенье, 26 июня 2022, 10:20

В результате ракетного удара по Киеву погиб по меньшей мере один человек.

Источник: советник главы МВД Антон Геращенко в комментарии УП на месте происшествия

Детали: По словам Геращенко, погиб мужчина.

Его женщину пытаются сейчас достать из-под завалов. Ранее спасатели вынесли из дома их 8-летнего ребенка, она больницы.

Геращенко отмечает, что 36-летняя женщина под завалами – гражданка России.

Обновлено: Женщину уже вытащили из-под завалов, ее забрали медики.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, 5 человек пострадали

ВИДЕО ДНЯ

 
фото: уп

Предыстория: 26 июня утром оккупанты ударили по столице. В области работала ПВО – сбита одна ракета.

Темы: КиевобстрелГСЧС
Главное сегодня

ВСУ в Херсонской области с воздуха ударили по скоплению живой силы и техники врага

Беларусь втягивают в войну, в Кремле уже все решили – Зеленский

Украина попросила Швейцарию о консульской поддержке украинцев в России

G7 обещает бессрочно поддерживать Украину в войне с РФ – СМИ

Путин впервые с начала вторжения в Украину собирается за границу – росСМИ

видеоЧисло пострадавших от ракетного удара по Киеву возросло

Все новости...
Киев
Ракеты в Киеве повредили не только 9-этажку, но и детсад.
В Киеве ракета попала в многоэтажку, под завалами есть люди
Над Киевской областью сбили ракету
Последние новости
03:58
Враг нанес ракетный удар по Одесской области, среди пострадавших – ребенок
03:24
Штаты планируют приобрести для Украины системы ПРО средней и большой дальности – СМИ
02:45
Россия сменила ответственного за войну в Украине и продолжает "тайную мобилизацию" – ISW
01:48
ВСУ в Херсонской области с воздуха ударили по скоплению живой силы и техники врага
01:22
G7 привлечет $600 млрд на инфраструктурное партнерство – Байден
00:25
Лидеры стран G7 обеспокоены глобальным экономическим кризисом – Шольц
23:48
фотоИз-за наводнения в Симферополе обрушилась часть моста через реку Салгир
23:41
По Сумщине выпустили более 150 снарядов и мин: есть погибший и раненый
23:04
ВИДЕОУ Украины есть договоренности с партнерами по ПВО, но надо быстрее – Зеленский
23:03
Беларусь втягивают в войну, в Кремле уже все решили – Зеленский
Все новости...