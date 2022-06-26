Ракетный удар по Киеву: есть погибший

В результате ракетного удара по Киеву погиб по меньшей мере один человек.

Источник: советник главы МВД Антон Геращенко в комментарии УП на месте происшествия

Детали: По словам Геращенко, погиб мужчина.

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Его женщину пытаются сейчас достать из-под завалов. Ранее спасатели вынесли из дома их 8-летнего ребенка, она больницы.

Геращенко отмечает, что 36-летняя женщина под завалами – гражданка России.

Обновлено: Женщину уже вытащили из-под завалов, ее забрали медики.

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По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, 5 человек пострадали

З-під завалів будинку в Києві, який обстріляли росіяни, рятувальники дістали поранену громадянку Росії, уродженку Москви.

Її чоловік, громадянин України, загинув. Дочка - також поранена. pic.twitter.com/l0IKqqwy20 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 26, 2022

фото: уп

Предыстория: 26 июня утром оккупанты ударили по столице. В области работала ПВО – сбита одна ракета.