Ракетный удар по Киеву: есть погибший
В результате ракетного удара по Киеву погиб по меньшей мере один человек.
Источник: советник главы МВД Антон Геращенко в комментарии УП на месте происшествия
Детали: По словам Геращенко, погиб мужчина.
Его женщину пытаются сейчас достать из-под завалов. Ранее спасатели вынесли из дома их 8-летнего ребенка, она больницы.
Геращенко отмечает, что 36-летняя женщина под завалами – гражданка России.
Обновлено: Женщину уже вытащили из-под завалов, ее забрали медики.
По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, 5 человек пострадали
З-під завалів будинку в Києві, який обстріляли росіяни, рятувальники дістали поранену громадянку Росії, уродженку Москви.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 26, 2022
Її чоловік, громадянин України, загинув. Дочка - також поранена. pic.twitter.com/l0IKqqwy20
Предыстория: 26 июня утром оккупанты ударили по столице. В области работала ПВО – сбита одна ракета.