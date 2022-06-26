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Ракеты в Киеве повредили не только 9-этажку, но и детсад

Соня Лукашова, Елена РощинаВоскресенье, 26 июня 2022, 11:30
Детсад и гаражи, которые задел ракетный удар по Киеву, фото Сони Лукашовой, УП

Одна из российских ракет 26 июня попала в детский сад в Шевченковском районе Киева.

Источник: корреспондент "Украинской правды"

Детали: Воскресным утром там не было людей, никто не пострадал.

Детсад тоже пострадал от ракетного удара
Детсад тоже пострадал от ракетного удара
Фото Сони Лукашовой, УП

Разрушена площадка и несколько гаражей.

На месте детской площадки теперь большая воронка.

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Напомним: В Шевченковском районе Киева в результате утреннего ракетного удара один жилой дом подвергся разрушениям, есть погибший и пострадавшие. Также есть незначительные повреждения в соседних зданиях.

Как уточнили УП в пресс-службе Воздушных сил, утром враг выпустил по Киеву до 6 ракет.

Одна ракету сбили над Киевской областью.

Темы: Киеввзрыввойна
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