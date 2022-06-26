Ракеты в Киеве повредили не только 9-этажку, но и детсад
Одна из российских ракет 26 июня попала в детский сад в Шевченковском районе Киева.
Источник: корреспондент "Украинской правды"
Детали: Воскресным утром там не было людей, никто не пострадал.
Разрушена площадка и несколько гаражей.
На месте детской площадки теперь большая воронка.
Одна з російських ракет 26 червня влучила в столичний дитсадок. На щастя, недільного ранку тут не було людей.
На місці дитячого майданчика тепер велика воронка. pic.twitter.com/osfHMFKD8d— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 26, 2022ВИДЕО ДНЯ
Напомним: В Шевченковском районе Киева в результате утреннего ракетного удара один жилой дом подвергся разрушениям, есть погибший и пострадавшие. Также есть незначительные повреждения в соседних зданиях.
Как уточнили УП в пресс-службе Воздушных сил, утром враг выпустил по Киеву до 6 ракет.
Одна ракету сбили над Киевской областью.