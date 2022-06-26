Росіяни в Енергодарі викрадають людей заради грошей, такса 50 тисяч – мер

Мер Енергодара Дмитро Орлов розповів про "напрямок діяльності" окупантів - викрадення українців заради грошей.

Джерело: Орлов у Telegram

Пряма мова Орлова: "Зараз в полоні перебувають сотні мешканців міста. З них значна частина - це кваліфіковані працівники Запорізької атомної електростанції. Людей катують струмом, б’ють, утримують в ув’язненні тижнями, а інколи навіть місяцями.

Крім так званих "політичних" в’язнів у окупантів є ще один великий напрямок діяльності - викрадення заради грошей. Стандартна такса орків по району за звільнення ув’язненої під будь -яким приводом людини - 50 тисяч гривень.

Ці гроші вимагають сплатити самим полоненим або іх родичам".

Деталі: За словами Орлова, щодня мерія отримує по 2-3 повідомлення про нові викрадення.