Росіяни в Енергодарі викрадають людей заради грошей, такса 50 тисяч – мер
Неділя, 26 червня 2022, 14:55
Мер Енергодара Дмитро Орлов розповів про "напрямок діяльності" окупантів - викрадення українців заради грошей.
Джерело: Орлов у Telegram
Пряма мова Орлова: "Зараз в полоні перебувають сотні мешканців міста. З них значна частина - це кваліфіковані працівники Запорізької атомної електростанції. Людей катують струмом, б’ють, утримують в ув’язненні тижнями, а інколи навіть місяцями.
Крім так званих "політичних" в’язнів у окупантів є ще один великий напрямок діяльності - викрадення заради грошей. Стандартна такса орків по району за звільнення ув’язненої під будь -яким приводом людини - 50 тисяч гривень.
Ці гроші вимагають сплатити самим полоненим або іх родичам".
Деталі: За словами Орлова, щодня мерія отримує по 2-3 повідомлення про нові викрадення.