Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни в Енергодарі викрадають людей заради грошей, такса 50 тисяч – мер

Роман ПетренкоНеділя, 26 червня 2022, 14:55
Росіяни в Енергодарі викрадають людей заради грошей, такса 50 тисяч – мер
ЗАХИСНИКИ ЕНЕРГОДАРА 2 березня, ФОТО ДМИТРА ОРЛОВА

Мер Енергодара Дмитро Орлов розповів про "напрямок діяльності" окупантів - викрадення українців заради грошей.

Джерело: Орлов у Telegram

Пряма мова Орлова: "Зараз в полоні перебувають сотні мешканців міста. З них значна частина - це кваліфіковані працівники Запорізької атомної електростанції. Людей катують струмом, б’ють, утримують в ув’язненні тижнями, а інколи навіть місяцями.

Реклама:

Крім так званих "політичних" в’язнів у окупантів є ще один великий напрямок діяльності - викрадення заради грошей. Стандартна такса орків по району за звільнення ув’язненої під будь -яким приводом людини - 50 тисяч гривень.

Ці гроші вимагають сплатити самим полоненим або іх родичам".

Деталі: За словами Орлова, щодня мерія отримує по 2-3 повідомлення про нові викрадення.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Енергодарокупаціяполоненіробота
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Енергодар
У штабі ОМОНу в окупованому Енергодарі прогримів вибух: залетів український дрон 
На нараду окупантів в Енергодарі "залетів" дрон: поранений полковник МВС Росії – розвідка
Персонал ЗАЕС пручається вимозі окупантів запустити блок №4 - "Енергоатом"
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: