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Россияне в Энергодаре похищают людей ради денег, такса 50 тысяч – мэр

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 июня 2022, 14:55
Россияне в Энергодаре похищают людей ради денег, такса 50 тысяч – мэр
ЗАЩИТНИКИ ЭНЕРГОДАРА 2 марта, ФОТО ДМИТРИЯ ОРЛОВА

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал о "направлении деятельности" оккупантов – похищении украинцев ради денег.

Источник: Орлов в Telegram

Прямая речь Орлова: "Сейчас в плену находятся сотни жителей города. Из них значительная часть – это квалифицированные работники Запорожской атомной электростанции. Людей пытают током, избивают, содержат в заключении неделями, а иногда даже месяцами.

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Кроме так называемых "политических" заключенных у оккупантов есть еще одно большое направление деятельности – похищение ради денег. Стандартная такса орков по району за освобождение заключенного под любым предлогом человека – 50 тысяч гривен.

Эти деньги требуют оплатить самим пленникам или их родственникам".

Детали: По словам Орлова, ежедневно мэрия получает по 2-3 сообщения о новых похищениях.

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Темы: Энергодароккупацияпленныеробота
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