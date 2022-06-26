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Глава МЗС Іспанії: питання вступу України до НАТО зараз не постає

"Європейська правда"Неділя, 26 червня 2022, 18:16
Глава МЗС Іспанії: питання вступу України до НАТО зараз не постає
Хосе Мануtль Альбарес. фото: getty images

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що наразі питання вступу України до Північноатлантичного Альянсу не обговорюється.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Альбарес заявив в інтерв’ю El Pais.

У відповідь на питання, чи повинен Альянс залишити відчиненими двері для України в середньостроковій перспективі після вступу Швеції та Фінляндії, глава МЗС Іспанії сказав: "Це (питання) зараз не постає".

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"Хочу прояснити: якщо хтось думає, що питання цього вступу стало однією з причин для незаконної агресії Росії в Україні, то це не так. Це частина дезінформаційної кампанії. Воно ніколи не було на столі, не є воно і зараз", – сказав Альбарес.

Коментуючи можливе вирішення конфлікту в Україні – зокрема можливість поступок РФ для припинення вогню, він наголосив, що саме демократично обрана українська влада має ухвалювати рішення, які вона вважає правильними.

Нагадаємо, напередодні заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв’ю Financial Times заявив, що українська влада поки що не робитиме кроки щодо вступу в НАТО через позицію окремих країн-членів.

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"Ми хочемо, щоби (в НАТО) було розуміння й визнання того, що Україна є наріжним каменем у системі безпеки на Європейському континенті… Члени НАТО відмовили нам у нашому бажанні (стати членом Альянсу). У цьому напрямі ми поки утримаємося від будь-яких кроків", – сказав він.

Нагадаємо, саміт НАТО відбудеться 29-30 червня у Мадриді, на ньому Альянс має затвердити нову стратегічну концепцію. Також лідери мають узгодити комплексний пакет допомоги для України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що виступить на першій сесії саміту НАТО в онлайн-форматі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба визнав, що не чекає від саміту позитивних для України рішень.

Дивіться нове відео "Європейської правди" - Хто і як вступав у НАТО до України: були країни після війни, частково окуповані і ті, хто чув "ні!".

Теми: ІспаніяНАТО
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