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У Зеленського кажуть, що не робитимуть кроків у НАТО через позицію окремих країн

Денис КарловськийСубота, 25 червня 2022, 22:10
У Зеленського кажуть, що не робитимуть кроків у НАТО через позицію окремих країн

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що українська влада поки що не робитиме кроки щодо вступу в НАТО через позицію окремих країн-членів.

Джерело: інтерв’ю Жовкви для видання Financial Times

Пряма мова Жовкви: "Ми хочемо, щоби (в НАТО – ред.) було розуміння й визнання того, що Україна є наріжним каменем у системі безпеки на Європейському континенті.

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Якщо члени НАТО не визнають справжню ситуацію із тим, що відбувається в Європі й Україні, тоді цей документ стане просто ще одним папірцем, абсолютно неважливим.

Члени НАТО відмовили нам у нашому бажанні (стати членом Альянсу – ред.). У цьому напрямі ми поки утримаємося від будь-яких кроків".

Деталі: Жовква також наголосив, що в новій версії НАТО зобов’язане прибрати будь-які згадки про необхідність побудови "партнерства" з Росією. Крім того, Альянс повинен вмістити в документу чіткі й однозначні попередження Росії стосовно її агресивних намірів.

ВІДЕО ДНЯ

Посадовець Офісу президента вважає, що НАТО не повинне "соромитися" бути жорстким з Росією.

Українська влада очікує, що на саміті Альянсу підтримають необхідність посилення військової співпраці з Україною та окремо скоригують пріоритети військово-політичного блоку в контексті найбільшої війни на Європейському континенті з 1945 року.

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Теми: НАТООфіс президентаармія
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