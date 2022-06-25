У Зеленського кажуть, що не робитимуть кроків у НАТО через позицію окремих країн
Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що українська влада поки що не робитиме кроки щодо вступу в НАТО через позицію окремих країн-членів.
Джерело: інтерв’ю Жовкви для видання Financial Times
Пряма мова Жовкви: "Ми хочемо, щоби (в НАТО – ред.) було розуміння й визнання того, що Україна є наріжним каменем у системі безпеки на Європейському континенті.
Якщо члени НАТО не визнають справжню ситуацію із тим, що відбувається в Європі й Україні, тоді цей документ стане просто ще одним папірцем, абсолютно неважливим.
Члени НАТО відмовили нам у нашому бажанні (стати членом Альянсу – ред.). У цьому напрямі ми поки утримаємося від будь-яких кроків".
Деталі: Жовква також наголосив, що в новій версії НАТО зобов’язане прибрати будь-які згадки про необхідність побудови "партнерства" з Росією. Крім того, Альянс повинен вмістити в документу чіткі й однозначні попередження Росії стосовно її агресивних намірів.
Посадовець Офісу президента вважає, що НАТО не повинне "соромитися" бути жорстким з Росією.
Українська влада очікує, що на саміті Альянсу підтримають необхідність посилення військової співпраці з Україною та окремо скоригують пріоритети військово-політичного блоку в контексті найбільшої війни на Європейському континенті з 1945 року.
Передісторія:
- На саміті НАТО в Мадриді представники США запланували оголосити нові механізми посилення європейської безпеки. Всі союзники планують погодити довгостроковий комплексний пакет допомоги Україні.
- Фінляндія та Швеція намагаються досягти згоди від усіх членів Альянсу до саміту, аби отримати можливість здобути членство якомога раніше. За словами генерального секретаря Єнса Столтенберґа, згоду Туреччини на приєднання двох країн так і не отримали.
- У саміті НАТО візьме також участь президент Володимир Зеленський через відеозв’язок. 4 березня, на початку повномасштабної війни Росії проти України, президент звинуватив НАТО в слабкості й сказав, що кров українців буде також на руках країн-членів Альянсу, які не спромоглися дати більш жорстку відповідь Кремлю.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не чекає проривних позитивних рішень на саміті Альянсу, але сподівається на "диво". У червні вступ до НАТО підтримували 76% українців.
- В Альянсі готують новий механізм оборони "східного флангу" в Європі.