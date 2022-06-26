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Глава МИД Испании: вопрос вступления Украины в НАТО сейчас не встает

"Европейская правда"Воскресенье, 26 июня 2022, 18:16
Глава МИД Испании: вопрос вступления Украины в НАТО сейчас не встает
Хосе Мануэль Альбарес. фото: getty images

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что в настоящее время вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс не обсуждается.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Альбарес заявил в интервью El Pais.

В ответ на вопрос, должен ли Альянс оставить открытой дверь для Украины в среднесрочной перспективе после вступления Швеции и Финляндии, глава МИД Испании сказал: "Этот (вопрос) сейчас не возникает".

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"Хочу прояснить: если кто-то думает, что вопрос этого вступления стал одной из причин для незаконной агрессии России в Украине, то это не так. Это часть дезинформационной кампании. Оно никогда не было на столе, не оно и сейчас", - сказал Альбарес.

Комментируя возможное разрешение конфликта в Украине – в частности, возможность уступок РФ для прекращения огня, он подчеркнул, что именно демократически избранная украинская власть должна принимать решения, которые она считает правильными.

Напомним, накануне заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью Financial Times заявил, что украинские власти пока не будут делать шаги по вступлению в НАТО из-за позиции отдельных стран-членов.

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"Мы хотим, чтобы (в НАТО) было понимание и признание того, что Украина является краеугольным камнем в системе безопасности на Европейском континенте… Члены НАТО отказали нам в нашем желании (стать членом Альянса). В этом направлении мы пока воздержимся от любых шагов", – сказал он.

Напомним, саммит НАТО состоится 29-30 июня в Мадриде, на нем Альянс должен утвердить новую стратегическую концепцию. Также лидеры планируют согласовать комплексный пакет поддержки Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что выступит на первой сессии саммита НАТО в онлайн-формате.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что не ожидает от саммита положительных для Украины решений.

Смотрите новое видео "Европейской правды" - Кто и как вступал в НАТО в Украину: были страны после войны, частично оккупированные и слышавшие "нет!".

Темы: ИспанияНАТО
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