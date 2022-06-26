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По всій Україні знову оголошували повітряну тривогу

Катерина ТищенкоНеділя, 26 червня 2022, 18:49
alerts.in.ua

Майже по всій Україні у неділю ввечері було оголошено повітряну тривогу.

Джерело: alerts.in.ua

 

Деталі: Станом на 18:48 тривогу оголошено в усіх регіонах України, окрім Херсонської області та окупованого Криму.

Станом на 19:07 у більшості регіонів тривогу скасували. 

Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів. Мешканцям рекомендують перейти в укриття.

Що передувало: У неділю зранку повітряну тривогу також було оголошено майже по всій Україні. 

У Києві близько 06:20 пролунали вибухи, у 9-поверхівці російська ракета зруйнувала верхні поверхи, сталася пожежа. 

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Під час другої хвилі ракетних ударів у неділю російські війська поцілили по Чернігівщині та Черкащині.

Теми: війна
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