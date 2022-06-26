По всій Україні знову оголошували повітряну тривогу
Неділя, 26 червня 2022, 18:49
Майже по всій Україні у неділю ввечері було оголошено повітряну тривогу.
Джерело: alerts.in.ua
Деталі: Станом на 18:48 тривогу оголошено в усіх регіонах України, окрім Херсонської області та окупованого Криму.
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Станом на 19:07 у більшості регіонів тривогу скасували.
Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів. Мешканцям рекомендують перейти в укриття.
Що передувало: У неділю зранку повітряну тривогу також було оголошено майже по всій Україні.
ВІДЕО ДНЯ
У Києві близько 06:20 пролунали вибухи, у 9-поверхівці російська ракета зруйнувала верхні поверхи, сталася пожежа.
Під час другої хвилі ракетних ударів у неділю російські війська поцілили по Чернігівщині та Черкащині.