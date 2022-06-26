Під час другої хвилі ракетних ударів ворог поцілив по Чернігівщині й Черкащині
Неділя, 26 червня 2022, 16:37
Під час другої хвилі ракетних ударів у неділю російські війська поцілили по Чернігівщині та Черкащині.
Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону каналу "Прямий" і в коментарі УП
Пряма мова: "По Києву, за інформацією станом на ранок, перший удар був нанесений - до 6 ракет (з Каспію -ред). Частина збита нашою ППО.
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Далі були запущені ракети іншого класу - Х22 - з території Білорусі літаками Ту22 М3: було 2 удари по Десні (Чернігівська область –ред.) по об’єктах, а також 2 удари по Черкаській області".
Деталі: Як уточнив Ігнат у коментарі "Українській правді", повторних вибухів у Києві вдень не було, мешканці столиці могли чути відголос ракетних прильотів по сусідніх областях.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 26 червня вранці окупанти вдарили по столиці України. Внаслідок ракетного удару по Києву загинула щонайменше одна людина, 6 постраждали. З 9-поверхівки евакуювали 25 людей.
- За кілька годин майже по всій Україні знову пролунала тривога. Наразі відомо, що внаслідок ракетного удару поблизу Черкас пошкоджено інфраструктурний об’єкт, одна людина загинула, ще п'ятеро осіб постраждали.