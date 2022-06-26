Під час другої хвилі ракетних ударів ворог поцілив по Чернігівщині й Черкащині

Під час другої хвилі ракетних ударів у неділю російські війська поцілили по Чернігівщині та Черкащині.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону каналу "Прямий" і в коментарі УП

Пряма мова: "По Києву, за інформацією станом на ранок, перший удар був нанесений - до 6 ракет (з Каспію -ред). Частина збита нашою ППО.

Далі були запущені ракети іншого класу - Х22 - з території Білорусі літаками Ту22 М3: було 2 удари по Десні (Чернігівська область –ред.) по об’єктах, а також 2 удари по Черкаській області".

Деталі: Як уточнив Ігнат у коментарі "Українській правді", повторних вибухів у Києві вдень не було, мешканці столиці могли чути відголос ракетних прильотів по сусідніх областях.

Передісторія:

26 червня вранці окупанти вдарили по столиці України. Внаслідок ракетного удару по Києву загинула щонайменше одна людина, 6 постраждали. З 9-поверхівки евакуювали 25 людей.

За кілька годин майже по всій Україні знову пролунала тривога. Наразі відомо, що внаслідок ракетного удару поблизу Черкас пошкоджено інфраструктурний об’єкт, одна людина загинула, ще п'ятеро осіб постраждали.