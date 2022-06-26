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Під час другої хвилі ракетних ударів ворог поцілив по Чернігівщині й Черкащині

Валентина РоманенкоНеділя, 26 червня 2022, 16:37
Юрій Ігнат. фото "Укрінформу"

Під час другої хвилі ракетних ударів у неділю російські війська поцілили по Чернігівщині та Черкащині.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону каналу "Прямий" і в коментарі УП

Пряма мова: "По Києву, за інформацією станом на ранок, перший удар був нанесений - до 6 ракет (з Каспію -ред). Частина збита нашою ППО.

Далі були запущені ракети іншого класу - Х22 - з території Білорусі літаками Ту22 М3: було 2 удари по Десні (Чернігівська область –ред.) по об’єктах, а також 2 удари по Черкаській області".

Деталі: Як уточнив Ігнат у коментарі "Українській правді", повторних вибухів у Києві вдень не було, мешканці столиці могли чути відголос ракетних прильотів по сусідніх областях.

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