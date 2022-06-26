По всей Украине снова объявляли воздушную тревогу
Воскресенье, 26 июня 2022, 18:49
Почти по всей Украине в воскресенье вечером была объявлена воздушная тревога.
Источник: alerts.in.ua
Детали: По состоянию на 18:48 тревога была объявлена во всех регионах Украины, кроме Херсонской области и оккупированного Крыма.
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По состоянию на 19.07 в большинстве регионов тревогу отменили.
Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов. Жителям рекомендуют перейти в укрытие.
Что предшествовало: В воскресенье утром воздушная тревога также была объявлена почти по всей Украине.
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В Киеве около 06:20 раздались взрывы, в 9-этажке российская ракета разрушила верхние этажи, произошел пожар.
Во время второй волны ракетных ударов в воскресенье российские войска попали по Черниговщине и Черкасщине.