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По всей Украине снова объявляли воздушную тревогу

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 июня 2022, 18:49
alerts.in.ua

Почти по всей Украине в воскресенье вечером была объявлена воздушная тревога.

Источник: alerts.in.ua

 

Детали: По состоянию на 18:48 тревога была объявлена во всех регионах Украины, кроме Херсонской области и оккупированного Крыма.

По состоянию на 19.07 в большинстве регионов тревогу отменили.

Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов. Жителям рекомендуют перейти в укрытие.

Что предшествовало: В воскресенье утром воздушная тревога также была объявлена почти по всей Украине.

В Киеве около 06:20 раздались взрывы, в 9-этажке российская ракета разрушила верхние этажи, произошел пожар.

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Во время второй волны ракетных ударов в воскресенье российские войска попали по Черниговщине и Черкасщине.

Темы: война
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