Білорусь відправила Росії до 20 вагонів боєприпасів – Генштаб

Білорусь постачає Росії боєприпаси для війни проти України, зокрема відправила чергову партію обсягом до 20 вагонів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "За наявною інформацією, керівництво Республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Російській Федерації, зокрема, до Білгородської області відправлено чергову партію боєприпасів обсягом до 20 вагонів".

Що передувало: Генгштаб прогнозував, що Білорусь може надати Росії своє озброєння та військову техніку, які в подальшому ворог може перекинути на донецький або херсонський напрямок для посилення своїх угруповань.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Білорусь втягують у війну активніше, ніж на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і що у Кремлі вже "все вирішили".