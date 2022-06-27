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Білорусь відправила Росії до 20 вагонів боєприпасів – Генштаб

Ольга Глущенко Понеділок, 27 червня 2022, 07:23
фото: rw.by

Білорусь постачає Росії боєприпаси для війни проти України, зокрема відправила чергову партію обсягом до 20 вагонів.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "За наявною інформацією, керівництво Республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Російській Федерації, зокрема, до Білгородської області відправлено чергову партію боєприпасів обсягом до 20 вагонів".

Що передувало: Генгштаб прогнозував, що Білорусь може надати Росії своє озброєння та військову техніку, які в подальшому ворог може перекинути на донецький або херсонський напрямок для посилення своїх угруповань.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Білорусь втягують у війну активніше, ніж на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і що у Кремлі вже "все вирішили".

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Теми: БілорусьРосіявійназброя
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