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Беларусь отправила России до 20 вагонов боеприпасов – Генштаб

Ольга ГлущенкоПонедельник, 27 июня 2022, 07:23
фото: rw.by

Беларусь поставляет России боеприпасы для войны против Украины, в частности, отправила очередную партию объемом до 20 вагонов.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "По имеющейся информации, руководство Республики Беларусь продолжает оказывать военную поддержку Российской Федерации, в частности, в Белгородскую область отправлена очередная партия боеприпасов объемом до 20 вагонов".

Что предшествовало: Генгштаб прогнозировал, что Белоруссия может предоставить России свое вооружение и военную технику, которые в дальнейшем враг может перебросить на донецкое или херсонское направление для усиления своих группировок.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Беларусь втягивают в войну активнее, чем в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, и что в Кремле уже "все решили".

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Темы: БеларусьРосcиявойнаоружие
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