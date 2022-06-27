Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Беларусь отправила России до 20 вагонов боеприпасов – Генштаб

Ольга ГлущенкоПонедельник, 27 июня 2022, 07:23
Беларусь отправила России до 20 вагонов боеприпасов – Генштаб
фото: rw.by

Беларусь поставляет России боеприпасы для войны против Украины, в частности, отправила очередную партию объемом до 20 вагонов.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "По имеющейся информации, руководство Республики Беларусь продолжает оказывать военную поддержку Российской Федерации, в частности, в Белгородскую область отправлена очередная партия боеприпасов объемом до 20 вагонов".

Реклама:

Что предшествовало: Генгштаб прогнозировал, что Белоруссия может предоставить России свое вооружение и военную технику, которые в дальнейшем враг может перебросить на донецкое или херсонское направление для усиления своих группировок.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Беларусь втягивают в войну активнее, чем в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, и что в Кремле уже "все решили".

Темы: БеларусьРосcиявойнаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Беларусь
Польша прокомментировала заявления Беларуси о нарушении границы
Россияне и белорусы не смогут выступать на Азиатских играх-2023
Беларусь обвинила польский вертолет в нарушении границы в нарушении границы
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: