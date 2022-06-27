Військова авіація Білорусі під ніч проводила тренування – Беларускі Гаюн

Пізно ввечері 26 червня у білоруських Барановичах було зафіксовано тренувальні польоти Військово-повітряних сил Республіки Білорусь.

Джерело: Беларускі Гаюн

Дослівно: "21:27, Барановичі, початок тренувальних польотів ВПС РБ. 23:20 помічені над Ляховичським районом".

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Деталі: У неділю вдень по Білорусі було помічено й іншу військову активність, включаючи запуски ракет російськими військовими з Мозиря та Солігорська.

Об 11:10 над Биховом летіли літаки Ту-22 ВПС РФ у бік Мозиря. Також було чути прольоти 5 літаків ВПС РФ над Мстиславлем, потім вони помічені над Бобруйськом. Об 11:46 у Мстиславлі помічено повернення літаків у бік РФ.

Об 11:40 у Гомель із Чкаловського прилетів пасажирський Ту-134 ВКС РФ. О 12:31 він вилетів із Гомеля та полетів у бік Росії.

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Над Білоруссю, включаючи Мінськ, курсували гелікоптер РБ для вимірювання погоди та літак Piper Aztec PA-23-250 ВПС РФ, який проводив аерозйомку.

Біплан ВПС РБ помічений у Сморгоні о 13:10 та над Любанню о 14:00.

Цьому передувало: 26 червня військова розвідка України заявила, що Росія знову збільшує свою військову присутність у Білорусі, зокрема – військової авіації, а президент Володимир Зеленський заявив, що Білорусь втягують у війну активніше, ніж на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.